Gabon: La première promotion dénommée Marcel Doupamby Matoka célébrée par ESIITECH

L'Ecole Supérieure d'Ingénierie et d'innovation Technologique( ESIITECH) a célébré les diplômés de sa première promotion. C'était le samedi 1er février 2025, à l'auditorium du ministère des Eaux et Forets. La mémoire de Marcel Doupamby Matoka a été honorée lors de cette cérémonie riche en couleurs et en émotions. Elle l'a été, non seulement par les responsables de l'établissement et de la Fondation éponyme, mais surtout par les récipiendaires ayant promis de promouvoir et de perpétuer son oeuvre.

Ils sont au total six étudiants, vêtus de leur toge noire, sourire aux lèvres. Les nouveaux diplômés de L'Ecole Supérieure d'Ingénierie et d'innovation Technologique( ESIITECH), dénommée Marcel Doupamby Matoka, ont reçu leur sésame des mains des responsables de l'établissement. C'est au cours d'une cérémonie sobre, co-organisée avec la Fondation éponyme du fondateur-parrain, devant amis et connaissances, que les impétrants ont manifesté toute leur reconnaissance.

Cette reconnaissance a été manifestée par le Major de la promotion, au nom de ses promotionnaires. "Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un diplôme. Nous célébrons des années d'efforts, de nuits blanches, de défis relevés et de leçons apprises, à la fois académiques et humaines. Nous sommes les pionniers de cette institution, ESIITECH, et notre réussite ouvre une voie lumineuse pour les générations futures" fait savoir Osly Karim Yambangoye.

Devant témoins, le Major de la promotion Marcel Doupamby Matoka a, aux noms de ses collègues, promis d'être dignes de l'héritage qu'a laissé le parrain. "Nous ne sommes pas seulement des individus ayant obtenu un diplôme. Nous sommes la première pierre de l'édifice qu'est ESIITECH, une école en devenir qui portera haut, les couleurs de l'excellence de notre pays le Gabon. Nous sommes une famille, un héritage vivant qui inspire la fierté et l'espoir. Notre promotion, pionnière et inoubliable, sera associée à l'excellence, au courage et à la persévérance. Soyons toujours dignes de cet héritage".

La Directrice de cet établissement soulignant l'importance de cette école, n'a pas manqué, elle aussi, de saluer la mémoire de l'ancien dignitaire du pays, disparu en 2024, à Libreville. Pour le Dr Hermance Moussambi, épouse Mabiala, ce moment solennel est particulier. "En ce jour, nous marquons l'histoire et remercions de là où il est dorénavant, notre illustre Parrain, Monsieur Marcel Doupamby Matoka, homme de valeur par son engagement à soutenir l'éducation et la transmission des savoirs. Nous portons fièrement cette identité inspirante".

Aussi, la Directrice n'a t-elle manqué, tout en souhaitant bon vent aux six premiers diplômés, de rappeler à toutes fins utiles, les valeurs à promouvoir. "Chers diplômés, je vous souhaite tout le succès du monde dans vos futures entreprises. Soyez audacieux, soyez ambitieux et surtout, demeurez bienveillants. Vous avez la capacité de réaliser des choses extraordinaires et de laisser une empreinte indélébile dans notre monde. Félicitations à la promotion 2024 et que vos vies soient remplies de succès et de bonheur" conclut-elle.

Dans son mot de circonstance, Aimé Foulangangui, représentant la Fondation, a souligné, lui également, l'importance de l'éducation et de la formation. Pour lui, le Fondateur Marcel Doupamby Matoka a donné sans compter. Comme bien d'autres personnalités, l'humain est au coeur de ses actions. Educuer, former, enseigner étaient un sacerdoce pour l'homme. Comme disait Victor Hugo : "Chaque enfant qu'on enseigne, est un homme qu'on gagne". Marcel Doupambi Matoka, lui aussi visionnaire s'inscrit dans cette optique.