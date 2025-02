Ouganda: Le comptable général et plusieurs fonctionnaires inculpés pour blanchiment d'argent

Censé protéger les comptes de l'État, il est aujourd'hui accusé de les avoir pillés. Lawrence Semakula, le comptable général de l'Ouganda, a été inculpé jeudi 6 février pour blanchiment d'argent. Aux côtés de huit autres fonctionnaires, il est accusé d'avoir détourné près de 16 millions de dollars, initialement destinés au remboursement de prêts de développement. Une affaire qui s'annonce comme un nouveau scandale de corruption au sommet de l'État.

Selon l'accusation, ces 16 millions de dollars, destinés au remboursement de dettes envers la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ont été frauduleusement transférés sur des comptes bancaires au Japon et au Royaume-Uni. le comptable général de l'Ouganda, Lawrence Semakula, et ses complices auraient exploité les failles du système électronique de gestion des fonds publics pour orchestrer ce détournement massif.

Arrêté mardi 4 février, Lawrence Semakula et huit autres accusés ont comparu devant le tribunal anti-corruption de Kampala jeudi, où ils ont été inculpés de 11 chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent, fraude électronique et préjudice financier à l'État. Le même jour, dans le cadre de l'enquête sur le vol des 16 millions de dollars, la police a perquisitionné le domicile du comptable général.

L'affaire Semakula évoque le précédent de Geoffrey Kazinda, un autre haut fonctionnaire ougandais, qui en 2013, avait été condamné pour détournement de fonds publics dans une affaire impliquant plusieurs millions de dollars destinés à des programmes gouvernementaux.

« Culture de l'impunité » et corruption

Pour Henry Muguzi, directeur exécutif de l'Alliance for Finance Monitoring - une organisation panafricaine de surveillance des finances publiques - ces scandales successifs révèlent une « culture de l'impunité, permettant à des fonctionnaires de détourner des millions sans crainte de représailles. »

« Ce qui reste incompréhensible, c'est comment cet homme, qui est chargé de garantir une utilisation efficace et transparente des fonds publics, peut être celui qui autorise les manoeuvres visant à frauder le Trésor qu'il est censé protéger. Nous pensons qu'il y a une grande puissance, une personnalité politique de haut rang, qui aurait donné l'ordre de réaliser ce détournement afin que les fonds volés soient utilisés pour financer des intérêts politiques, surtout à l'approche des élections », estime-t-il au micro de Christina Okello, de la rédaction Afrique de RFI.

« Ces élections, rappelons-le, ne sont plus qu'à environ 11 mois. Ce qui est encore plus préoccupant, au-delà de ces soupçons, c'est que l'Ouganda a traversé tant de scandales successifs que la population semble être devenue indifférente. Aujourd'hui, un nouveau scandale de corruption ne provoque plus de réaction publique, car la corruption est désormais perçue comme faisant partie du quotidien, comme une norme dans la société ougandaise », déplore-t-il.

Les neuf accusés, qui nient les charges, attendent leur prochain passage devant la justice le 18 février.