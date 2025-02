Gabon: Le Chef de l'État procède à l'inauguration de l'usine Sofavin

Le Président de la Transition ,Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour à l'inauguration de la nouvelle usine de fabrication des produits de la marque Coca-Cola par la Société Sofavin située dans la commune d'Owendo.

Cette cérémonie à laquelle prenaient également part les membres du gouvernement, le corps diplomatique et les représentants de "The Coca-Cola company" à été ponctuée par la coupure symbolique du ruban, le dévoilement de la plaque inaugurale ainsi qu'une visite guidée de la structure.

A travers l'inauguration de cette nouvelle usine, Sofavin, embouteilleur agréé de Coca-Cola au Gabon, traduit la volonté du système Coca-Cola de renforcer sa présence sur le marché gabonais et de poursuivre ses investissements en faveur de l'emploi local et du développement socio-économique.

Érigée sur une superficie de 40 hectares, cette installation de pointe assure la préparation et l'emballage des boissons portant les logos des marques Coca-Cola, Sprite,Fanta et Schweppes dans divers formats ( bouteilles de verre consignées, en plastique et canettes) tout en garantissant la qualité et la sécurité des boissons.

Dans le cadre du lancement de cette nouvelle usine qui générera plus de 700 emplois directs et indirects, un programme de formation continue a été mis en place afin d'accompagner le développement des compétences des équipes locales.

Créée en 2012, la société Sofavin opère dans la production et la commercialisation des boissons alcoolisées (vins et spiritueux), des jus, des boissons gazeuses non alcoolisées. Depuis 2022, elle est devenue embouteilleur agréé de Coca-Cola et ambitionne d'investir plus de 15 milliards d'ici 2025-2026 et de créer 50 emplois supplémentaires.

La présence du Chef de l'État à cette cérémonie témoigne de son engagement à promouvoir le développement économique et industriel de notre pays d'une part, et de sa vision pour un Gabon plus compétitif résolument tourné vers l'avenir d'autre part.

En outre, ce projet démontre également la confiance qu'accordent les investisseurs nationaux et internationaux à notre pays grâce à sa stabilité et à l'amélioration du climat des affaires pour le secteur privé.