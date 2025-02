Tunisie: Colloque international à La Bibliothèque Nationale et à Beit El Hikma - Vers une nouvelle interprétation des savoirs anciens

Plus de 50 universitaires et chercheurs de tous bords entre historiens, scientifiques, philosophes et d'autres encore prendront part à cet événement de grande envergure. Parmi les thèmes qui seront abordés l'on cite: «La circulation des sciences de la musique dans les représentations visuelles au Moyen Age», «L'alchimie et les sciences occultes entre Orient et Occident», «L'histoire des mathématiques (enjeux de transmission et de réception) et les savoirs médicaux en contexte entre Orient et Occident».

«Quand histoire et sciences se rencontrent. Quel regard historique porter sur la circulation des savoirs au Moyen Âge ?», tel est l'intitulé d'un colloque international dont les travaux se tiendront, les 17 et 18 février prochains à La Bibliothèque nationale de Tunisie et le 19 février à Beit El Hikma à Carthage.

Ce colloque, qui est organisé par les universitaires Meyssa Ben Saâd, Kaouthar Lamouchi-Chebbi de l'Université de La Manouba et Grégory Clesse et Florence Ninitte de l'Université catholique de Louvain (UCLouvain), s'inscrit à la suite des recherches qui envisagent une histoire globale des sciences et remettent en cause une lecture eurocentrée, selon laquelle la science aurait pris naissance avec les Grecs et l'activité spéculative. La place assignée aux sciences arabes médiévales dans l'histoire y est interrogée sous un jour nouveau. Plus de 50 universitaires et chercheurs de tous bords entre historiens, scientifiques, philosophes et d'autres encore prendront part à cet événement de grande envergure qui dévoile un programme consistant fait de 14 panels (de 9h00 à 15h00). Parmi les thèmes qui seront abordés l'on cite : «La circulation des sciences de la musique dans les représentations visuelles au Moyen Age», «L'alchimie et les sciences occultes entre Orient et Occident», «L'histoire des mathématiques ( enjeux de transmission et de réception) et les savoirs médicaux en contexte entre Orient et Occident».

La Conférence inaugurale du colloque qui a pour titre «Quand histoire et sciences se rencontrent...» sera donnée par Godefroid de Callataÿ & Sébastien Moureau (UCLouvain). S'appuyant largement sur M-Classi, un outil numérique open-source récemment développé à l'UCLouvain pour stocker, cataloguer, rechercher et visualiser les classifications des sciences en Islam, leur intervention cherchera à approfondir le sujet, en examinant la place et l'importance de ces deux sciences dans un large éventail de classifications sur une période d'environ un millénaire (d'environ 800 à 1800).

Godefroid de Callataÿ est historien des sciences et des idées dans le monde arabo-musulman. Il est notamment l'auteur de nombreuses publications sur le corpus encyclopédique des Ikhwān Al-Safā' et sur les systèmes de classifications des sciences en Islam. Après avoir dirigé le projet européen Philand, consacré à l'émergence de la philosophie et de la pensée rationnelle dans l'Andalus, il vient de décrocher une bourse ERC Synergy pour explorer les sciences occultes en Islam et dans l'Orient chrétien.

Sébastien Moureau est professeur et chercheur qualifié Fnrs à l'UCLouvain. Ses domaines de recherche sont l'alchimie arabe et arabo-latine, et la transmission des savoirs du monde arabe au monde latin.

Un événement essentiel !