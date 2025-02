Sénégal: Jeux olympiques 'Dakar 2026' - Le COJOJ à la conquête de Kaolack

Le Président du comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS) par ailleurs, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye était hier, mercredi 5 février en visite dans la ville de Kaolack.

Venu sur invitation du président de la Chambre de commerce d'industrie et d'Agriculture (Cciak), le Président du Cnoss, en dehors des activités liées à cette 9ème édition de la Foire internationale de Kaolack (Fika) a surtout effectué ce déplacement dans la capitale du Saloum pour trouver avec le promoteur de la Fika de solides pistes d'ouvertures permettant à cette région d'apporter sa contribution à l'organisation des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar2026 », les premiers à être organisés par un pays africain.

D'ailleurs, les deux délégations après avoir visité les emplacements à la chambre consulaire, ont élaboré ensemble un calendrier qui va non seulement associer la région de Kaolack de façon appuyée et puissante à l'organisation mais surtout, lui ouvrir une touche particulière à la dynamique de réussir l'événement et à l'obtention du maximum de succès dans le cadre de l'organisation.

C'est en effet un plan opérationnel qui consistera à installer un peu partout à Kaolack et dans les autres localités de la région des espaces communément appelés " Fans zones" pour permettre les populations là où elles se trouvent de suivre les compétitions en direct et se regrouper ensemble dans un besoin partagé de soutenir leurs athlètes et équipes en compétitions.

Ceci dans le but de reprendre la même expérience que la France où lors de la précédente édition des jeux de la jeunesse en Argentine ou tout le territoire national s'était mobilisé et était associé à l'évènement grâce à un nombre exorbitant de "Fans zones" installés partout, même dans les zones les plus reculées.

Au-delà de cette prévision, il est aussi inscrit dans le programme d'activités mixtes, le recrutement des volontaires aux JOJ.

Des jeunes et femmes qui iront prêter mains fortes à leurs frères et soeurs des localités devant abriter les jeux, comme Dakar, où ils seront ainsi invités à travailler la main dans la main avec leurs camarades de la capitale jusqu'à le fin des compétitions.

Kaolack est certes le point de départ de cette large campagne de mobilisation autour des JOJ, mais l'idée pour Diagna Ndiaye et son staff est surtout d'impliquer tous les Sénégalais là où ils se trouvent et quelles que soient leurs couleurs.

C'est d'ailleurs à cause de cette raison majeure que le président du Cnoss s'est dit ouvert aux opérateurs économiques de la région, aux femmes transformatrices, aux personnes travaillant sur le digital, la numérique, à la société civile pour que tous, ensemble, intègrent les activités et travaillent en fonction de leurs compétences.

Avec les universitaires notamment les étudiants diplômés, il est aussi prévu de les admettre à la structure « game academy » afin qu'ils puissent plus tard disposer d'une quelconque occupation au sein du comité d'organisation et avoir toujours en mémoire ce privilège d'avoir contribué aux JO 2026 organisés par le Sénégal dans la postérité.

Dia Ba n'a jamais quitté le navire

Interpelé sur la sortie au vitriol du journaliste Adama Gaye contre El Hadj Amadou Dia Bâ qui a une mobilisation générale pour la réussite des JOJ, Mamadou Diagna Ndiaye a repris les propos du médaillé d'argent aux JO de Seoul en 1988 pour confirmer qu'il a été toujours été là.

« Mais, il l'a dit lui-même, il a dit mieux que ça », s'étonne-t-il. « Si vous parlez de Monsieur Amadou Dia Bâ, il a dit qu'il est là depuis le début. On a été vainqueur et retenu pour les JOJ à Buenos Aire en Argentine. Depuis le début, Dia Bâ n'a jamais quitté le train », a répondu le patron de l'olympisme sénégalais.