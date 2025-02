Tunisie: Equipe nationale - Mehdi Nafti, le choix «forcé» !

Le litige financier qui l'opposait à la Fédération a été le facteur qui a précipité son retour en sélection.

Comme annoncé, le nouveau bureau fédéral se dirige vers le choix de Mehdi Nafti comme futur sélectionneur national. Il ne reste plus qu'à régler quelques détails financiers. Et à vrai dire, ce choix, qui se matérialise de plus en plus, est un choix forcé avant qu'il ne soit sportif. Nafti a une carte forte qu'il a jouée : son contrat blindé signé avec l'ex-président de la FTF Wassef Jlaiel. Un contrat bien ficelé où l'avocat de l'ex-international tunisien a été très adroit pour protéger son client et le dédommager en cas de différend. C'est ce qui s'est passé après que Benzarti, sélectionneur à l'époque, avait rejeté l'idée de collaborer avec Nafti.

Le contrat lui garantit un montant élevé qui correspond à tous ses émoluments (salaires et primes) sur la durée du contrat (entre 1,5 et 2 millions de dinars) et un recours au TAS pour l'obtenir. Même s'il a opté pour le championnat qatari, Mehdi Nafti savait qu'un jour ou l'autre, la FTF allait négocier avec lui. En position de faiblesse, la FTF, endettée et à court de liquidités, et pour parer à un scénario fatal en cas de sentence du TAS, a fait valoir la raison. Rapatrier Nafti et lui confier de nouveau le poste de sélectionneur (cette fois premier) et, en contrepartie, il retire sa plainte, c'était l'inévitable accord et le scénario qui arrange tout le monde. Les négociations avec Nafti et son avocat n'étaient pas, par contre, souples et faciles.

C'était très minutieux et même tendu par moments pour des raisons financières, mais au final, les angles ont été arrondis. Si Mehdi Nafti, sauf surprise de dernière minute, est le prochain sélectionneur, Jaïdi va-t-il débarquer comme adjoint ? Même s'il est enthousiaste et il l'a dit sur les réseaux sociaux, l'idée de venir en tant qu'adjoint n'est pas intéressante pour lui. Il hésite encore et on ne sait pas encore si Mehdi Nafti, son ancien équipier en sélection, le veut vraiment dans le staff ou non. En tout cas, c'est le voeu de Zyed Jaziri, nouveau directeur sportif de l'équipe nationale. C'est en train d'être débattu et d'être traité dans l'entourage restreint de l'équipe nationale sous les yeux attentifs du nouveau président de la FTF, Moez Nasri, et de son second, Houssein Jenayeh.