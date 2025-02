Angola: Le Chef de l'État installe de nouveaux responsables

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a installé vendredi, dans la capitale du pays, de nouveaux hauts fonctionnaires de l'État, à qui il a souhaité du succès dans leurs nouvelles fonctions.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour vous féliciter de la confiance qui vous a été accordée pour assumer désormais de nouvelles responsabilités », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

Les hauts fonctionnaires suivants ont été installés : Marques Correia, en tant que secrétaire d'État à la protection des objectifs stratégiques du ministère de la Défense nationale, des anciens combattants et des vétérans de la patrie, Ângelo Miguel Buta João, secrétaire d'État aux télécommunications et aux technologies de l'information, et Augusto Laurindo Kalikemala, secrétaire d'État au tourisme.

Mário Edilson Gourgel Gavião, administrateur non exécutif du Conseil d'administration de la Banque nationale d'Angola, Elizabeth Mafo Sapato Ayala, vice-gouverneure de la province de Moxico pour le secteur politique, social et économique et Edgar Marcelino dos Santos Hilário, vice-gouverneur de Huambo pour les services techniques et l'infrastructure ont aussi pris leur fonction.

José Fernando Tchatuvela, vice-gouverneur de Bié pour les services techniques et les infrastructures, Helena Lourenço Chimena, vice-gouverneure de Cubango pour le secteur politique, social et économique, João Bonifácio Cassanga, vice-gouverneur de Cubango pour les services techniques et les infrastructures, et Agostinho Pedro António, vice-gouverneur d'Icolo e Bengo pour le secteur politique, social et économique ont été installés au cours de la même cérémonie.