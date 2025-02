Tunisie: EST - Absent des terrains depuis le 22 décembre - Retour imminent de Rodrigues !

Ayant contracté une blessure musculaire lors du derby disputé le 22 décembre dernier contre le CA, Rodrigo Rodrigues vient de réintégrer le groupe. Il n'est pas exclu qu'il fasse son retour après-demain face au Stade Tunisien.

L'infirmerie commence à désemplir au grand bonheur de Laurentiu Reghecampf qui récupère enfin Rodrigo Rodrigues. L'avant-centre brésilien a réintégré le groupe et il est fort probable qu'il fasse son retour à la compétition après-demain contre le Stade Tunisien. Tout dépendra des aptitudes du Brésilien et de son comportement aux entraînements. Il faut s'attendre à ce que le retour de Rodrigues soit progressif, sans prise de risques, étant donné que les solutions de rechange existent : Achraf Jabri, Zinedine Kada et la dernière recrue, Aboubacar Diakité. Âgé de 18 ans, Diakité n'entre pas dans le quota des joueurs étrangers, ce qui offre une solution de rechange supplémentaire en championnat. Le jeune attaquant malien a tout juste besoin de temps de jeu pour s'acclimater davantage et ouvrir son compteur, car c'est ce qu'on attend de lui.

Première de Chiheb Jebali !

Ne figurant pas sur la liste du match disputé dimanche dernier contre l'ASS, Chiheb Jebali, qui s'entraîne avec le groupe cette semaine, a de fortes chances de faire sa première apparition sous les couleurs "sang et or" contre le Stade Tunisien. Par son sérieux et ses qualités intrinsèques, Chiheb Jebali peut ambitionner à briguer une place de choix dans le dispositif de jeu du technicien roumain. Évoluant comme ailier droit, Chiheb Jebali offre une solution de rechange supplémentaire pour remplacer Yan Sasse qui occupe le même poste. Aussi, Jabali et Sasse peuvent évoluer côte à côte, ce qui offrira au Brésilien une marge de manœuvre supplémentaire dans l'axe.

Bouzaiene en solitaire

Ménagé après le choc violent qu'il a eu avec son camarade Sedki Debchi lors de la rencontre du championnat disputée contre l'UST, l'arrière droit, Elyas Bouzaïene, a repris les entraînements en solitaire.

Pour rappel, le choc violent a eu lieu quand Debchi est monté pour intercepter la balle. Au même moment, Bouzaïene est monté pour la dégager. Les deux joueurs ont dû être hospitalisés afin de rester sous surveillance médicale. Ils ont été ménagés dimanche dernier contre l'ASS. Le retour de Bouzaïene se fera petit à petit. Aucun risque ne sera pris à son sujet. C'est un joueur qui compte pour son entraîneur.