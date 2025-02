Tunisie: Hommage à Abdellatif Ben Ammar à la Cinémathèque Tunisienne - «Sejnane» en mémoire du cinéaste

Aujourd'hui, 6 février 2025, à l'occasion du deuxième anniversaire de la disparition du cinéaste tunisien Abdellatif Ben Ammar, la Cinémathèque Tunisienne a annoncé la projection de son oeuvre fondatrice, «Sejnane» (1973), à la Cité de la culture. Cet événement marquant se déroulera à 18h30 dans la salle Taher Cheriaâ, rendant hommage à un artiste qui a contribué de manière décisive à l'évolution du cinéma tunisien.

Né le 25 avril 1945 à Tunis et décédé le 6 février 2023, Abdellatif Ben Ammar fait partie des pionniers du cinéma national. «Sejnane», son deuxième long-métrage, est l'une de ses oeuvres les plus emblématiques. Ce film, qui a été couronné par le Tanit de Bronze lors des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) en 1974, s'inscrit dans une période où le cinéma tunisien cherchait à se définir et à refléter les enjeux sociopolitiques du pays.

«Sejnane» plonge le spectateur dans la vie de Kamel, un jeune homme au collège Sadiki, qui se remet du traumatisme causé par l'assassinat de son père, victime d'une organisation secrète coloniale. Le film explore son éveil politique et ses dilemmes personnels, alors qu'il travaille dans une imprimerie et entretient une relation secrète avec la fille de son patron, Anissa. Le récit de «Sejnane» est un reflet de la tension entre la sphère intime et l'engagement politique, avec un regard sur les conditions sociales et la répression en Tunisie. Le film est aussi une critique du système colonial et de la société tunisienne, au moment où les espoirs d'indépendance se heurtent à la réalité politique et sociale du pays.

«Sejnane» est un film qui a marqué l'histoire du cinéma tunisien, non seulement pour sa dimension sociale et politique, mais aussi pour son approche artistique. En 1976, il a remporté le prix spécial du jury au prestigieux Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), un autre gage de son importance dans le paysage cinématographique africain.

Abdellatif Ben Ammar a poursuivi une carrière brillante. Après des études au Lycée Alaoui en Tunisie, il s'installe à Paris, où il suit une formation à l'Institut des Hautes Études Cinématographiques (Idhec). Il a travaillé dans de nombreuses productions nationales et étrangères, avant de fonder, en compagnie de son ami Lotfi Layouni, la société de production Latif Productions. Ensemble, ils produisirent des films documentaires, des fictions et des publicités. Ben Ammar fut également assistant-réalisateur et opérateur dans des productions importantes, tant en Tunisie qu'à l'international, collaborant avec des réalisateurs comme Roberto Rossellini et Claude Chabrol. Puis il fonde également une société de production et de post-production, la Ben Duran.

Outre «Sejnane», Ben Ammar est l'auteur de nombreux autres films marquants, tels que «Une si simple histoire» (1969), «Sadikia» (1975), «Aziza» (1980), «Le Chant de la Noria» (2002), et «Les Palmiers blessés» (2010). Ces films ont contribué à sa réputation de cinéaste toujours à la recherche d'une vérité sociale et humaine à travers le cinéma. Il a remporté plusieurs prix, notamment deux Tanits de Bronze aux JCC pour «Une si simple histoire» et «Sejnane», ainsi qu'un Tanit d'Or pour «Aziza» en 1980.

L'héritage de Ben Ammar reste vivant non seulement dans ses films, mais aussi à travers son influence sur les générations de cinéastes tunisiens et africains. Sa vision artistique et son engagement pour un cinéma qui interroge, critique et propose des solutions sont toujours d'actualité. La projection de «Sejnane» à la Cinémathèque Tunisienne est une belle occasion de rendre hommage à ce grand nom du cinéma tunisien et de célébrer l'histoire du cinéma national.