Tunisie: Préserver le passé, bâtir l'avenir - Le pays investit dans son patrimoine

Sous la supervision de l'Institut national du patrimoine, la direction du développement muséographique a lancé un vaste programme de restauration et de réaménagement de plusieurs musées et sites archéologiques à travers différentes régions du pays. Ce projet s'inscrit dans une démarche de préservation du patrimoine culturel et de renforcement de l'attractivité des institutions muséales. Selon le communiqué publié par le ministère des Affaires culturelles, les interventions en cours concernent plusieurs établissements :

Travaux d'aménagement au musée archéologique de Sfax

Le musée archéologique de Sfax fait actuellement l'objet de travaux de réhabilitation incluant la restauration et la modernisation de deux salles d'exposition, pour un coût total estimé à 200 000 dinars. La restauration de la majorité des mosaïques du musée est également en cours, parallèlement à un projet d'amélioration de la muséographie, pris en charge par l'Institut national du patrimoine pour un montant de 150 000 dinars au titre de l'année 2025. Par ailleurs, le conseil municipal finance la rénovation des salles à hauteur de 210 000 dinars.

Achèvement de la restauration du musée Dar Jellouli

Entre 2021 et 2023, d'importants travaux de restauration ont été réalisés au musée Dar Jellouli, portant sur le sous-sol et le rez-de-chaussée, pour un coût global de 81 000 dinars. Avec l'achèvement des interventions structurelles, les opérations de peinture et de nettoyage débuteront en février 2025. L'ouverture du musée rénové est prévue à l'occasion du Mois du patrimoine 2025, avec la mise en place d'un espace dédié aux événements culturels au rez-de-chaussée.

Aménagement de réserves régionales pour la conservation du patrimoine à Sfax

Lors d'une visite de terrain au musée de la Kasbah à Sfax le 28 janvier 2025, un état des lieux a été réalisé sur les collections exposées ainsi que celles du musée Dar Jellouli, actuellement conservées dans les réserves de la Kasbah. À l'issue de cette visite, il a été décidé de lancer, en mars 2025, une étude technique visant l'aménagement de réserves régionales conformes aux normes internationales de conservation du patrimoine. Des experts en scénographie muséale ont également été sollicités pour repenser la muséographie et mettre en place des solutions de protection adaptées aux collections face aux conditions climatiques.

Restauration du musée archéologique de Lamta

Entre 2021 et 2023, le musée archéologique de Lamta a bénéficié de travaux de consolidation des structures, d'étanchéité des toitures, de réhabilitation du réseau électrique et de restauration des plafonds en plâtre, pour un coût total de 250 000 dinars. Le 5 novembre 2024 a marqué le début de la troisième phase du projet, avec l'aménagement de deux nouvelles salles d'exposition, pour un budget de 190 726 800 dinars. En parallèle, la restauration des mosaïques du musée se poursuit.

Réaménagement du musée paléochrétien de Carthage

Les travaux de réaménagement de la muséographie du musée paléochrétien de Carthage ont débuté le 13 avril 2024 et se sont achevés en juillet de la même année. La rénovation de la réserve et du bureau du conservateur a été finalisée en octobre 2024, suivie des travaux de pavage et d'embellissement des abords du musée en novembre, pour un coût total de 304 000 dinars. Par ailleurs, un budget de 160 000 dinars a été alloué à l'aménagement du jardin archéologique adjacent, dont le financement est en attente auprès de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle.

Projet de réaffectation du palais de Béja

L'Institut national du patrimoine poursuit l'élaboration du programme scientifique du centre d'interprétation de Béja, confié à un groupe de chercheurs, en vue de définir la vocation future du site. Une étude technique a été commandée afin d'évaluer l'état structurel du bâtiment. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret gouvernemental n° 967 de 2017, le ministère de l'Équipement a été chargé des travaux de restauration et de réaffectation du palais, sous la supervision de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Béja. L'Institut national du patrimoine assurera le financement des études et des travaux de restauration via le conseil régional, afin d'accélérer l'exécution du projet.

Ce programme s'inscrit dans les efforts de l'État pour valoriser et préserver le patrimoine national en garantissant des conditions optimales de conservation et en renforçant le rayonnement des institutions muséales.