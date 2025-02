Tunisie: Get Entrepreneurial 2.0 - La RSE - Une obligation contraignante ou une alliée pour les entrepreneurs ?

Outre la finance, les bonnes pratiques en matière de génie industriel et bien entendu, les compétences technologiques, un jeune entrepreneur ou un start-uppeur qui veut lancer son propre business doit être initié aux nouveaux enjeux environnementaux auxquels l'entreprise d'aujourd'hui doit répondre et s'adapter. Et c'est d'ailleurs, l'un des objectifs de l'événement phare de l'Ensi Junior Entreprise, »Get Entrepreneurial 2.0".

Initier les futurs entrepreneurs du domaine de l'IT, ainsi que les start-uppeurs en herbe, à l'importance de la dimension environnementale et notamment de la RSE dans tout projet naissant, était l'une des principales thématiques débattues lors de l'événement « Get Entrepreneurial 2.0 ». Organisé récemment par l'Ensi Junior Entreprise au siège de l'Utica, cet événement phare a permis, grâce à des débats de haut niveau réunissant plusieurs experts de renom, d'informer les élèves ingénieurs, start-uppeurs et jeunes entrepreneurs sur les défis économiques majeurs auxquels tout créateur d'entreprise doit faire face aujourd'hui.