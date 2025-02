Afrique Australe: L'Angola à la réunion du Conseil des ministres de la SADC

Luanda — L'Angola participe à la réunion du Conseil des ministres et au Sommet conjoint des Chefs d'État et de Gouvernement de la SADC et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), qui se déroulent respectivement ce vendredi et samedi à Dar-Es-Salaam, en Tanzanie.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, qui se trouve dans la capitale tanzanienne depuis ce matin, représentera le pays à ces événements.

Les réunions susmentionnées interviennent suite à la décision du Sommet extraordinaire de la SADC tenu le 31 janvier à Harare, au Zimbabwe, dans le but de délibérer sur la voie à suivre concernant la situation politique et sécuritaire prévalant à l'est de la RDC.

Le Conseil des ministres sera informé des principales décisions prises lors du récent Sommet de Harare, qui a, entre autres, mandaté la Troïka de l'instance politique, de défense et de sécurité pour engager les parties au conflit dans le processus de cessez-le-feu afin de protéger les vies.

Il s'agit notamment des présidents de la SADC, de la Troïka de l'Organe, des facilitateurs des États parties et des États non parties à l'UA.

Le Conseil des ministres prendra également note des efforts déployés par l'Union africaine (UA) et les Nations unies (ONU), qui ont reconnu les défis de paix et de sécurité qui prévalent à l'Est de la RDC, ayant adopté des décisions dans la recherche de solutions durables pour ce pays.