Algérie: Attaf s'entretient avec l'envoyé spécial du Président mauritanien

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf s'est entretenu, jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, en visite officielle en Algérie en qualité d'envoyé spécial du président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces entretiens ont permis, selon le communiqué, "d'évoquer les voies et moyens de maintenir l'élan croissant et la dynamique positive marquant les relations de fraternité, de coopération et de complémentarité entre l'Algérie et la Mauritanie, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani".

Les deux ministres ont également mis en avant les principales questions et dossiers arabes et africains, notamment les développements de la cause palestinienne et les questions inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine (UA), dont la présidence sera transmise par la République islamique de Mauritanie à la République d'Angola lors du sommet prévu à la mi-février à Addis-Abeba, ajoute la même source.