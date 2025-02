Algérie: Les citoyens désireux accomplir la Omra appelés à se faire vacciner

Alger — L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a appelé, jeudi, dans un communiqué, les citoyens souhaitant accomplir les rites de la Omra, à se faire vacciner notamment contre la grippe saisonnière et la méningite, tel que recommandé par le ministère de la Santé, et ce à titre préventif contre d'éventuelles maladies.

"L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), porte à la connaissance de tous les citoyens souhaitant accomplir les rites de la Omra, que conformément à la circulaire émise par l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA), les pèlerins peuvent désormais, entrer en Arabie saoudite sans devoir se justifier d'une vaccination contre la méningite, toutefois, il serait préférable de se faire vacciner, tel que recommandé par le ministère de la Santé, notamment contre la grippe saisonnière et la méningite, et ce à titre préventif contre d'éventuelles maladies", précise le communiqué.