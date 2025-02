Algérie: Dédoublement de la RN 27 - Livraison de l'axe de Constantine durant le 4e trimestre de 2025

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a annoncé, jeudi, que l'axe de Constantine du projet de dédoublement de la RN 27 reliant Constantine, Mila et Jijel, sera livré durant le 4e trimestre de l'année en cours.

Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Souleyman Zerkani, vice-président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, et de membres du Gouvernement, le ministre a précisé que le dédoublement de la RN 27 qui relie les wilayas de Constantine, Mila et Jijel, sur une distance totale de 72 km, sera réalisé en plusieurs étapes, conformément aux priorités du secteur et aux moyens financiers disponibles.

Concernant l'axe de Constantine, le ministre a indiqué que le taux d'avancement des travaux de ce projet qui s'étend sur 27,4 km, dont 9 km de route à double voie, a atteint 30 %, et sera achevé durant le 4e trimestre de 2025, ajoutant que la longueur du tronçon restant est de 18,4 km.

Concernant l'axe de Jijel, M. Rekhroukh a expliqué que le projet a été proposé dans de précédents programmes, mais le plafonnement des dotations financières a empêché son inscription, ajoutant que le secteur entend proposer la réalisation du dédoublement de la voie sur une distance de 18 km, au titre du budget de l'exercice 2026.

Quant à l'axe de Mila, le même responsable a fait savoir que la route comprend 1 km à double voie et 30,75 km à sens unique, précisant que le dédoublement de cet axe sera proposé sur une distance de 19,40 km au titre du budget de 2026, tandis que le tronçon restant d'une longueur de 11,35 km, sera proposé dans les programmes à venir.

Répondant à une question sur le projet de dédoublement du chemin de wilaya (CW) n42, reliant la wilaya de Bordj Bou Arreridj et la commune de Bordj Ghedir, le ministre a estimé que cet axe constitue "un lien stratégique" entre Bordj Bou Arreridj et les wilayas du Sud-Est, comme Batna, M'sila et Biskra, notant que les procédures administratives sont en cours en vue de sa classification comme route nationale, car remplissant les normes techniques et d'ingénierie agréées.

Quant au raccordement de la wilaya de M'sila à l'autoroute Est-Ouest, via Bordj Bou Arreridj, M. Rekhroukh a expliqué que la wilaya est reliée à l'autoroute, via quatre pénétrantes à travers les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Bouira et Médéa.

Et de relever que certains tronçons ont connu des opérations de dédoublement, tandis que des projets supplémentaires seront proposés au titre du budget de 2026.

Quant à la 4e pénétrante via la 4e rocade (Bordj Bou Arreridj- Khemis Miliana), le ministre a affirmé que les travaux de réalisation du tronçon reliant l'autoroute Est-Ouest à Khemis Miliana et Berrouaghia dans la wilaya de Médéa sont à un stade avancé, dans l'attente de l'inscription des opérations des tronçons restants.