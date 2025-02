Angola: Le ministre marocain des Affaires étrangères reçu par le Chef de l'État angolais

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est entretenu vendredi, à Luanda, avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, en sa qualité d'envoyé spécial du Roi Mohammed VI.

À la sortie de l'audience, Nasser Bourita, qui a été reçu au Palais présidentiel, n'a fait aucune déclaration à la presse.

Coopération

Les relations de coopération entre l'Angola et le Royaume du Maroc se sont renforcées au cours des dernières années et couvrent différents domaines, notamment la politique, l'économie, le commerce, l'éducation et la sécurité.

Les deux pays font preuve d'une volonté croissante de renforcer les liens diplomatiques et de promouvoir la coopération bilatérale.

Dans le domaine de la politique et de la diplomatie, les deux gouvernements entretiennent des relations diplomatiques amicales et travaillent ensemble sur diverses questions internationales.

Le commerce et les investissements se sont développés, en particulier dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, le tourisme et les infrastructures.

Le Maroc, par l'intermédiaire d'entreprises privées, a investi dans le pays, notamment dans le secteur bancaire, et a été un partenaire important pour le développement des infrastructures en Angola.

En ce qui concerne l'éducation, le Maroc offre des bourses aux étudiants angolais dans divers domaines et cette collaboration est de plus en plus étroite en ce qui concerne les programmes éducatifs et techniques.

Quant au tourisme, les deux États s'efforcent de développer le secteur, en favorisant l'échange d'expériences et les investissements dans la création d'infrastructures touristiques.

En ce qui concerne la défense et la sécurité, l'Angola et le Maroc coopèrent dans le domaine de la sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme, ainsi que le renforcement des relations de défense, avec des échanges entre les forces armées respectives.

Ces relations sont en constante évolution, les deux pays reconnaissent l'importance d'un partenariat solide pour le développement mutuel et la promotion de la paix et de la stabilité dans la région africaine.