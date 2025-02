Angola: La Constitution en braille garantit les droits fondamentaux des aveugles

Luanda — La présidente de la Cour Constitutionnelle, Laurinda Cardoso, a considéré mercredi, à Luanda, que le lancement de la Constitution de la République d'Angola (CRA) en braille constituait une étape fondamentale dans la démocratisation de l'accès à la justice et dans la garantie des droits fondamentaux des citoyens malvoyants.

Intervenant lors du lancement de la Constitution de la République d'Angola en braille, dans le cadre du 50ème anniversaire du Constitutionnalisme angolais, Laurinda Cardoso a souligné que l'initiative va au-delà de la simple adaptation d'un document juridique, car le projet naît de la nécessité d'inclusion en termes de renforcement de l'alphabétisation constitutionnelle, pour couvrir les personnes ayant une déficience visuelle.

« L'accès à la Constitution en braille est essentiel pour promouvoir la citoyenneté et responsabiliser les personnes malvoyantes, en leur permettant de connaître leurs droits, leurs devoirs et leurs garanties constitutionnelles », a-t-elle déclaré.

Selon la juge, la disponibilité de cet instrument matérialise le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, permettant aux citoyens déficients visuels d'avoir un accès direct au texte constitutionnel, facilitant ainsi le plein exercice de leur citoyenneté.

Cette action, a-t-elle poursuivi, est conforme aux engagements internationaux assumés par l'Angola, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment dans la promotion de sociétés pacifiques et inclusives et de l'accès universel à la justice.

Laurinda Cardoso a estimé qu'en plus de sa valeur pratique et immédiate, cette initiative crée un précédent important pour d'autres institutions publiques et privées, démontrant que l'inclusion et l'accessibilité doivent être considérées comme des aspects fondamentaux dans la fourniture de services publics et la garantie des droits fondamentaux.

Cette édition de la Constitution en braille représente l'engagement permanent de la Cour constitutionnelle en faveur de mesures et de politiques d'inclusion et de promotion de l'égalité.

À son tour, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné que l'Angola est le quatrième pays de la CPLP à rejoindre cette initiative, après le Brésil, le Portugal et le Mozambique.

Elle a fait savoir que cette mesure d'inclusion sociale a été mise en oeuvre par d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, entre autres.

Selon la parlementaire, en rendant la Constitution disponible en braille, nous garantissons que tous les Angolais puissent connaître, comprendre et exercer pleinement leurs droits.

De même, Carolina Cerqueira a considéré qu'il s'agissait d'une étape cruciale vers la construction d'une société véritablement démocratique et inclusive, où la diversité est célébrée et où l'égalité des chances est une réalité.

La présidente de l'Association des Aveugles et Malvoyants d'Angola, Manuel Quental, a déclaré que la transcription de la CRA en braille est la matérialisation des désirs de l'association.

Avec cette action, a-t-il dit, lors de l'événement au cours duquel la présidente du Parlement angolais lui a remis une copie de l'oeuvre et une canne parmi les 50 mises à disposition par l'Assemblée angolaise, on a commencé à vérifier l'inclusion de tous et le respect des recommandations du Comité international des Nations Unies.

Il a, d'autre part, salué le travail de l'Assemblée nationale pour avoir approuvé le traité de Marrakech, qui permet aux personnes déficientes visuelles de partager des oeuvres littéraires sans l'autorisation préalable de leurs auteurs.

Le lancement de la Constitution de la République d'Angola (CRA) en braille fait partie du 50ème anniversaire du Constitutionnalisme angolais et du 15ème anniversaire de la Constitution de la République d'Angola, qui se commémore aujourd'hui.