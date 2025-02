Angola: Le livre de l'Angolais Pepetela introduit au programme d'examen d'entrée à l'université au Brésil

Luanda — Le livre intitulé " O quase fim do mundo" (La fin presque du monde), de l'écrivain angolais Artur Pestana "Pepetela", a été récemment choisi pour intégrer le programme de langue portugaise de l'examen d'entrée à l'université au Brésil, a appris jeudi l'Angop.

Selon une note de l'Académie des Lettres d'Angola, le livre devient ainsi un manuel de lecture obligatoire pour le test de langue portugaise de l'examen d'entrée à l'université brésilienne.

Pour le critique littéraire Marcelo Miranda, mentionné dans la note, le roman, publié chez Kapulana, est une fiction post-apocalyptique, avec de nombreuses discussions sociales sur divers groupes présents sur le continent africain.

Selon Marcelo Miranda, la narration du livre est partagée entre des personnages très différents et toujours fluide.

Pour l'exploit réalisé, l'Académie Angolaise des Lettres félicite l'écrivain Pepetela pour cette distinction, augurant de plus grandes réussites dans sa carrière littéraire.

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos « Pepetela » est né à Benguela en 1941 et est l'auteur de plus de 25 livres. Parmi ses oeuvres, on distingue entre autres "As aventuras de Ngunga" (1973), "Muana Puó" (1978), "Mayombe" (1980), "O cão e os caluandas" (1985), "O desejo de Kianda" (1995), "Yaka" (1985), "Lueji, o nascimento de um império" (1989), "A geração da utopia" (1992).

Pepetela est devenu l'une des plus grandes références dans le monde des lettres, dans le contexte national et international.

L'écrivain a reçu plusieurs prix littéraires, tels que le Prix Camões (1997), le Prix National de Littérature (1980 et 1985), le Prix Spécial de la Critique de São Paulo (1993), le Prinz Claus (1999), le Prix National de la Culture et des Arts (2002), de l'Écrivain Galicien Universel (2007), Rosalía de Castro (2014), Fonlon-Nichols (2015), Casino da Póvoa (2020) et le Prix DstAngola/Camões (2021).

Pepetela, diplômé en sociologie, est titulaire d'un Doctorat honoris causa de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro.