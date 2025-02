Angola: Les travaux du système d'eau de Morro Bento seront terminés en mai

Luanda — L'achèvement des travaux du système d'approvisionnement en eau du centre de distribution de Morro Bento, y compris le pavage des rues, est prévu pour mai de cette année, a rapporté jeudi le Conseil national de l'eau (CNA).

L'information est contenue dans le communiqué final de la 10e session ordinaire du CNA, présidée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Selon le communiqué, le système bénéficiera aux zones de Futungo II, Cawelele, Morro Bento I et II, Inorade, Bairro Imbondeiro, Gamek à Direita, Hospital Pedalé, Morro da Luz et les quartiers de Huambo et Costa do Sol.

La réunion a également permis d'obtenir des informations sur la construction du système d'approvisionnement en eau pour les populations de la commune de Caxarandanda, dans la province d'Icolo e Bengo.

Concernant ce projet, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a souligné, dans des déclarations à la presse, qu'il nécessitera une intervention, ainsi que la construction de la route de Muxima à la commune de Caxarandanda, afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises.

Il a également parlé de la construction des stations de Bita et de Quilonga, qui créeront une capacité d'approvisionnement en eau pour sept millions et demi de personnes supplémentaires.

Il a expliqué que le projet permettra d'optimiser la capacité nominale existante et de récupérer environ 400 mille mètres cubes d'eau par jour, qui ne sont actuellement pas exploités en raison de pannes et de l'obsolescence des systèmes.

Selon le ministre, ces projets se dérouleront jusqu'en 2027 et inverseront la situation de l'approvisionnement en eau à Luanda, soulignant toutefois que l'investissement à réaliser ne portera pas seulement sur les infrastructures, mais aussi sur l'introduction de réformes institutionnelles qui impliquent la participation du secteur privé dans l'activité d'approvisionnement en eau et des changements dans l'EPAL, afin qu'elle soit en mesure de servir les populations de Luanda et d'Icole e Bengo, environ 12 millions de personnes.

« Environ un tiers de la population angolaise vit dans ces deux provinces. Par conséquent, la construction de ces systèmes occupe une place prioritaire dans l'agenda de l'Exécutif jusqu'en 2027 », a-t-il souligné.

Sécheresse

La réunion a également abordé la situation de la lutte contre la sécheresse dans la province de Namibe, et un programme a été présenté qui comprend la construction de six barrages de grand volume, avec des conditions de financement déjà garanties et qui font partie du Programme d'Investissement Public pour cette année.

À ce sujet, João Baptista Borges a informé qu'en plus de ces programmes structurants, un programme intérimaire est en cours d'élaboration, qui concerne la réhabilitation de 43 petits barrages construits à l'époque coloniale, principalement dans les municipalités de Camucuio et Virei, pour servir les populations dans une période relativement courte.

Assainissement de base

En ce qui concerne l'assainissement de base, le Conseil national de l'eau a également évalué le Programme d'assainissement de base développé par la communauté et les ecoles (STLC), visant à améliorer les conditions sanitaires, environnementales et de qualité de vie de la population, afin de réduire la production de déchets humains à l'air libre.

À cet égard, le ministre a réaffirmé que l'objectif est le développement durable des populations à travers un programme qui est lié à l'initiative des communautés pour construire des installations pour garantir l'assainissement de base et éviter principalement la défécation à l'air libre, afin de lutter contre diverses maladies, dont le choléra.

Il a signalé que 56% des habitants des zones rurales n'ont pas accès aux services d'assainissement de base et à l'eau potable, soit plus de 15 millions de personnes, compte tenu de la population totale de l'Angola, et la moyenne nationale est de 22%, tant dans les zones rurales qu'urbaines.

Pour réduire cette situation, il a expliqué que l'Exécutif déploie un effort important pour élargir les projets d'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement de base, dans le cadre du programme qui intègre les initiatives des populations et des communautés dans la construction de latrines et d'autres installations qui empêchent efficacement la défécation à l'air libre.

Ce programme, a-t-il expliqué, permettra, une fois mis en oeuvre, de réduire de 72% la propagation des maladies.

Selon João Baptista Borges, avec le développement de ce programme d'assainissement inclusif, mené par les communautés et les écoles, il existe déjà environ 202 villages sans défécation à l'air libre, et l'idée est que, d'ici 2030, toutes les zones rurales soient exemptes de cette pratique.

La réunion a également discuté de la gestion du canal de Cafu, inauguré en avril 2022, dans le cadre de la lutte contre la sécheresse dans la province de Cunene, confiée temporairement à l'entreprise qui l'a construit, sur la base du contrat signé, dont la responsabilité prend fin en avril de cette année.

C'est pourquoi la Commission considère qu'il est important d'approuver un modèle qui permettra de transférer la gestion du canal de Cafu à la responsabilité du gouvernement provincial et des ministères de l'Énergie et de l'Eau et de l'Agriculture.