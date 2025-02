Angola: Un dirigeant met en valeur le potentiel de Luanda dans la collecte d'investissements

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, a été ces dernières années un véritable centre d'innovation et de progrès, résultat de sa diversité entrepreneuriale et de sa capacité à attirer de nouveaux investisseurs, faisant de cette province "le moteur de l'économie nationale", a souligné jeudi, à Luanda, le vice-gouverneur pour le secteur économique de cette ville, Jorge Miguêns.

Le dirigeant, qui s'exprimait lors de la cérémonie de lancement du programme 2025 de Global Services Corporation, a souligné que ce potentiel ne pouvait être pleinement réalisé qu'en cas d'une étroite collaboration entre les secteurs public et privé.

Selon lui, Luanda est une ville plus compétitive et productive où les affaires prospèrent et chaque investissement a un impact positif sur la vie des citoyens.

Pour cette raison, a-t-il ajouté, le gouvernorat provincial de Luanda promet de renforcer les mesures politiques afin de créer un environnement plus favorable pour l'investissement et pour l'initiative privée.

"Nous croyons que la croissance et le développement économique passent par le renforcement des entreprises, par la modernisation des secteurs sociaux et productifs, par la création de conditions qui facilitent les entreprises", a-t-il souligné.

Jorge Miguêns a également indiqué que le gouvernement misait sur l'amélioration des infrastructures, la débureaucratisation des processus administratifs et la valorisation du capital humain comme piliers fondamentaux du processus social.

Il a également affirmé que l'innovation technologique et la technologie étaient de plus en plus déterminantes pour le succès des entreprises.

Par conséquent, a-t-il poursuivi, la capacité de transformer les défis en opportunités sera toujours la clé d'une croissance durable.

Quant au lancement de l'agenda 2025, il a considéré comme un moment catalyseur d'opportunités, dans lequel les visions innovantes se croisent pour stimuler l'économie de Luanda et peut-être de l'Angola.

D'autre part, le directeur exécutif de Global Services Corporation, Edson Caxivela, a dit que l'organisation travaillait sur les composantes de gestion des risques, la formation, la communication et le marketing.

Le directeur a indiqué que dans l'agenda de 2025, l'organisation apporterait des piliers essentiels tels que le pari sur la formation des organes de sécurité et de défense.

"C'est avec notre savoir, nos moyens et nos ressources que nous pouvons rendre le système de sécurité plus efficace et permettre à chacun d'entre nous d'améliorer sa vie" a-t-il expliqué.

Le responsable a souligné qu'il continuerait à réaliser des forums de leadership et de formation pour les organes de sécurité et de défense au niveau de l'État.

Global Services Corporation est présent sur le marché angolais depuis 14 ans.