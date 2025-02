Congo-Kinshasa: Plus de 200 ménages sinistrés et sans assistance après la pluie à Bukama

Plus de 200 ménages sont sans abri dans le territoire de Bukama (Haut-Lomami) à la suite de fortes pluies qui se sont abattues dans la région. Certains ont reçu l'assistance du gouvernement provincial mais les besoins sont encore immenses.

L'administrateur de ce territoire, Kalenga Amadou, lance un appel à l'aide :

« Je demande au gouvernement central et à toute personne éprise de bonne volonté de venir en aide à cette population du secteur Kapa-Mayi et de la chefferie de Butumba qui vit dans les conditions précaires avec risque d'attraper le cholera qui est déjà à nos portes. Je remercie sincèrement le gouverneur de province Banza Mulume Marmont pour son geste louable et sollicite son soutien ou son assistance pour la population de l'autre contrée de Butumba. Je rappelle que nous en tant qu'administrateur de territoire nous n'avons aucun moyen pour assister notre communauté ».

Quelques semaines plus tôt, une autre tornade était passée sur le village Manvungwe et Katondo, au groupement Upemba de la chefferie Butumba et avait détruit plus de 200 maisons.