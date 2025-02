Afrique de l'Ouest: La notation financière, le 'quasi-régulateur' au coeur du fonctionnement des marchés financiers

Dakar — Le vocabulaire de la notation financière est largement utilisé pour parler de l'économie sénégalaise depuis octobre dernier, à la suite de la révision à la hausse du déficit budgétaire et du niveau d'endettement du pays pour la période 2019-2023.

La baisse de la note financière du Sénégal - ou la dégradation de sa note souveraine - est survenue à la suite d'un audit des finances publiques dont les résultats préliminaires ont été communiqués à la presse par des membres du gouvernement, le 26 septembre 2024.

"Dans la gouvernance mondiale, il y a des institutions internationales qui mettent en place des critères de convergence. On peut citer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Elles fixent un niveau d'endettement", a expliqué à l'APS l'économiste Meïssa Babou, enseignant-chercheur à l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar.

Comprendre le principe de la notation

Le montant de la dette des pays membres ou partenaires de ces institutions ne doit pas dépasser 70 % de leur produit intérieur brut.

Selon M. Babou, le déficit budgétaire des pays partenaires de la Banque mondiale, du FMI ou de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ne doit pas dépasser 3 % du produit intérieur brut. C'est l'un des critères de convergence fixés par ces institutions pour mesurer les performances économiques et financières des pays membres.

"Presque tous les pays du monde ont dépassé ces seuils", observe Meïssa Babou, tout en précisant que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les deux principales institutions multilatérales du monde, ne sont pas chargées d'attribuer des notes aux États.

Ces institutions font confiance à des cabinets chargés de la notation des États.

"Si l'un de ces cabinets écrit que le Sénégal n'est plus un pays sûr et lui attribue la note C ou D, au lieu de A ou A+, le pays [...] ne pourra plus emprunter comme il le souhaite. Ceux qui doivent prêter de l'argent au pays noté de la sorte s'en tiennent à ce que dit le cabinet et se mettent à lui appliquer des taux d'intérêt extrêmement élevés", explique M. Babou.

"Quand votre note est dégradée, vous perdez la confiance du monde, celle des marchés financiers surtout", signale l'enseignant-chercheur de l'UCAD.

L'UMOA-Titres, l'agence chargée de la gestion et de la promotion des titres publics des pays de l'UEMOA, cite "la réduction de l'asymétrie d'information" sur le marché financier parmi les avantages de la notation. Cette réduction est avantageuse dans la mesure où elle fournit des informations aux acteurs du marché financier.

Comment lit-on la notation ?

Selon le site d'information spécialisé La finance pour tous, chaque agence de notation possède son système d'évaluation ou d'attribution des notes, lesquelles varient entre A, qui est le risque d'insolvabilité le plus faible, et D, qui est synonyme d'arrêt de toute activité et de mise en liquidation pour toute entité ainsi notée. Il existe, donc, des échelons intermédiaires entre A et D.

Les notes peuvent être accompagnées des signes arithmétiques + et -, des chiffres 1 ou 2 également, selon le même site d'information. Généralement, "plus la note est élevée, plus le risque est faible", explique-t-il.

Selon un document de l'UMOA-Titres consulté par l'APS, la notation d'un État s'effectue à la suite d'une analyse essentiellement basée sur le niveau de solidité et de stabilité de ses institutions, le niveau d'efficacité de sa gouvernance et l'ampleur de son solde budgétaire.

La notation dépend également du niveau des revenus, de la croissance économique, ainsi que de "la solidité et [de] la résilience des positions extérieures".

L'UMOA-Titres, dont la vocation est d'aider les États membres à "mobiliser sur les marchés de capitaux les ressources nécessaires au financement de leur politique de développement économique, à des coûts maîtrisés", distingue deux "grands types de note", selon la période d'évaluation du risque de crédit.

Il s'agit des notes à long terme et des notes à court terme. La première catégorie sert à évaluer le risque de crédit pendant une période supérieure ou égale à douze mois. Les notes à court terme sont utilisées pour mesurer la capacité et la volonté de l'émetteur à honorer ses engagements financiers, pendant une durée inférieure à douze mois.

Les critères pris en compte dans une notation financière

Selon le site de La finance pour tous, une note publiée évoque en même temps l'évolution qu'il puisse y avoir durant sa période de validité. On parle, dès lors, d'une perspective positive (amélioration possible de la note), stable (pas d'évolution possible de la note) ou négative (dégradation possible de la note).

Apparue aux États-Unis d'Amérique vers 1909, la notation financière va connaître, à partir des années 1970, un développement accéléré. "Progressivement, la notation s'est vu attribuer un rôle de 'quasi-régulateur', qui la place au coeur du fonctionnement des marchés financiers", peut-on lire dans une étude publiée en 2012 par le think tank Institut Montagne.

Dans ce rapport intitulé Remettre la notation financière à sa juste place, les auteurs constatent que "l'action des agences de notation présente plusieurs limites". Ils citent notamment l'incapacité des agences "à prévoir les principales crises de dette". Ils déplorent également "leur tendance à 'surréagir' une fois que la crise est avérée. "Pour s'en convaincre, il faut examiner l'évolution des notations au cours de la Grande Dépression et de la débâcle financière des années 2007-2011", peut-on lire dans le texte.

Standard & Poor's, Moody's et Fitch sont les agences internationales les plus en vue dans la notation. Aux côtés de ces trois agences américaines, la chinoise Dagong se fraye un chemin depuis quelques années.

La notation ou la philosophie d'une opinion

Le site La Finance pour tous évoque le "pouvoir considérable" des agences de notation en soulignant que "les titres moins bien notés présentent des risques et, donc, des taux d'intérêt plus élevés".

"Le pouvoir de la notation est d'autant plus considérable qu'elle est devenue une norme utilisée par les régulateurs, alors que les agences de notation soulignent elles-mêmes qu'elles ne font qu'émettre des opinions", lit-on sur ce site spécialisé.

Il signale que des juridictions américaines considèrent les agences de notation comme des "journalistes" qu'il n'est pas possible de poursuivre en justice en raison du premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui garantit le droit de la libre expression.

Meïssa Babou relève, à ce sujet, une certaine "complicité" des principaux acteurs de la gouvernance mondiale - les plus grandes institutions financières multilatérales - avec les agences de notation.

En raison de cette complicité, "le Sénégal subit positivement et négativement les considérations de ces notations", observe M. Babou.

L'économiste sénégalais constate que ces agences basées à New York et à Londres, pour la plupart, "ne mettent pas forcément les pieds dans nos pays". À la différence des agences de notation internationales, celles basées en dehors du continent, les agences de notation régionales implantées dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine connaissent bien les réalités de nos États, selon UMOA-Titres.

Les secondes savent mieux que les premières faire ressortir les hétérogénéités des économies de l'UEMOA, selon cette agence ouest-africaine.

UMOA-Titres estime que la présence d'une agence de notation dans les pays qu'elle est censée évaluer lui donne l'avantage de bien prendre en compte les paramètres qualificatifs liés à l'environnement sociopolitique, économique et culturel.

C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Union africaine (UA) a entrepris en 2022, sous la présidence tournante du Sénégal, de créer une agence de notation continentale, celles d'Europe ou des États-Unis étant de plus en plus contestées en Afrique.

L'agence de notation africaine devait voir le jour en 2024, mais les dirigeants du continent ont décidé, par la suite, de la mettre sur pied cette année.

Selon l'UA, le coût du crédit est toujours plus élevé pour les pays africains en raison des notes qui leur sont attribuées par les agences de notation d'Amérique ou d'Europe.

Dans un rapport publié en 2023, le Programme des Nations pour le développement (PNUD) estimait que des approches plus objectives des agences de notation devraient permettre d'économiser près de 75 milliards de dollars américains à l'ensemble des pays notés en Afrique. Cette somme représente 80 % des besoins annuels d'investissements du continent, selon le PNUD.