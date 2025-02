Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Le député Modeste Balloy rend hommage à Nazem Nazembe

Le député provincial Modeste Balloy a rendu hommage ce jeudi 6 février à son ancien collègue Nazem Nazembe, mort aux petites heures du matin le même jeudi au Liban, son pays d'origine. Homme politique, opérateur économique et dirigeant sportif de son vivant, l'illustre disparu était très apprécié par ceux qui l'ont côtoyé.

« Nous venons d'apprendre avec consternation la perte de l'honorable Nazem Nazembe Odroj. L'honorable Nazem, nous l'avons connu et eu à travailler ensemble d'abord dans le gouvernement provincial de l'honorable Pande Kapopo en 2018, lui en tant que ministre provincial des infrastructures, travaux publics et habitat et moi-même comme ministre de la santé. Par après nous l'avons côtoyé à l'assemblée provinciale du Haut-Katanga au cours de la législature 2018 -2023 pendant que lui-même était à sa deuxième législature », se souvient, consterné, le député Modeste Balloy.

Ce dernier salue l'homme d'Etat que fut l'ancien député provincial Nazem Nazembe :

« Il fut réellement un homme d'Etat, un homme politique de grande facture. Il avait la maitrise et la connaissance des réalités socio politiques de notre pays. Ses interventions en commission et en séance plénière étaient une grande contribution pour le développement de notre pays. Nous avons beaucoup appris de lui et la République a perdu un grand homme. Paix éternelle à son âme ».