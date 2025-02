Afrique: Italie-Afrique business week - Le potentiel du made in Africa présenté à Rome

La 8e édition de la semaine des affaires Italie-Afrique (Italia-Africa Business Week IABW) a réuni du 22 au 24 janvier 2025 à Rome en Italie des entrepreneurs, des investisseurs, des institutions et des représentants gouvernementaux autour du thème « S'adapter, prospérer et s'étendre : transformer les défis en opportunités ». Passerelle. La présente édition a été co-organisée par le ministère italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et l'Organisation internationale pour les migrations.

A Rome, le mercredi 22 janvier, dans une salle bondée du ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre italien des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli a lancé officiellement les travaux de la 8e édition de la Semaine des affaires Italie-Afrique (IABW). La présente édition de Italia Africa Business Week a pris des galons avec l'implication à tous les niveaux, du ministère italien chargé de la Coopération internationale.

Elle a été également co-organisé par l'Organisation internationale pour les Migrations d'où la présence de la Directrice générale adjointe Ugochi Daniels. Dans son mot introductif, Edmondo Cirielli a déclaré que « la prospérité et la stabilité de l'Afrique sont prioritaires pour l'Italie.

C'est un continent jeune et dynamique, riche en capital humain, en ressources et en opportunités pour ses habitants et pour ceux qui, comme l'Italie, choisissent d'investir dans des relations de coopération basées sur le respect et l'intérêt mutuel ».

Au ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire de la République du Sénégal de renchérir : « pour le cas de notre pays, nous sommes dans une nouvelle ère de coopération, de pouvoir mener un développement industriel inclusif durable dans lequel la diaspora sénégalaise compte jouer un rôle important ».

IABW 8 : un tournant dans les relations économiques entre l'Italie et l'Afrique

La 8e édition de Italia Africa Business Week a, pendant trois jours, exploré plusieurs pistes et secteurs clés notamment le rôle des diasporas africaines dans la promotion du secteur privé, la complémentarité entre les économies italiennes et africaines, et le potentiel du made in Africa.

Dès sa première édition en 2017, IABW s'est affirmé selon son président exécutif Adrien Cléophas Dioma, comme le premier forum économique italo-africain, devenant un rendez-vous incontournable pour les acteurs souhaitant explorer de nouvelles opportunités d'affaires et de coopération. Une opportunité que devrait saisir nos pays, ajoute l'ambassadeur du Burkina Faso à Rome, Cyrille Ganou/Badolo.

« L'IABW est une occasion de valoriser des initiatives Burkinabè qui peuvent être mises en avant lors de l'événement notamment dans des domaines qui intéressent l'Italie tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, l'Artisanat et le Tourisme » De nombreux participants issus de la diaspora italienne dont le manager général de New Cold System, Madi Sakandé ou Céline Ndong du Gabon ou d'autres venus expressément du continent se félicitent des échanges et saluent l'organisation réussie de cette 8e édition.

A l'instar de Mohamed Kaba, jeune entrepreneur ivoirien évoluant dans la vente de groupes électrogènes en Côte d'Ivoire de l'entreprise italienne Bertoli Power Unit, l'IABW offre de nombreuses perspectives d'opportunités aux jeunes entrepreneurs africains de sorte à freiner l'immigration clandestine.

La 8e édition de IABW a enregistré la présence de nombreuses personnalités dont Fatimata Cheiffou ou encore le styliste de renommée internationale Sidahmed Alphadi. L'Italia Africa Business Week porté par l'association Le Réseau se prépare pour la 9e édition toute aussi prometteuse.