Afrique du Nord: Tunisie Libye - Echange d'expertises dans le domaine des programmes destinés à l'enfance

Le partenariat entre la Tunisie et la Libye dans les domaines liés à la famille, à la femme, à l'enfance et aux personnes âgées et les moyens de le promouvoir davantage ont été au centre d'une réunion tenue jeudi entre la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, Asma Jebri et la ministre des affaires sociales dans le gouvernement libyen d'Union nationale et présidente de l'organisation arabe de la femme libyenne, Wafa Abou Bakr Al Kilani, en visite officielle en Tunisie les 06 et 07 février en cours.

Selon un communiqué du ministère de la famille, la ministre libyenne a souligné que la visite effectuée en Tunisie témoigne de la volonté de promouvoir les relations de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'action sociale et de l'échange d'expériences et d'expertises dans le cadre des programmes destinés à l'enfance et en vue de promouvoir la cohésion familiale et la prospérité sociale.

La rencontre a été une occasion pour présenter à la délégation libyenne les principales stratégies et programmes du ministère de la famille dans les domaines de la petite enfance, de l'animation éducative et sociale, du loisir, de la parentalité positive, ainsi que de la prise en charge des enfants sans soutien familial outre les programmes d'insertion économique destinés aux femmes, aux filles et aux familles, de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de renforcement des interventions des délégués à la protection de l'enfance.

A cette occasion, la délégation libyenne a visité le Centre national de l'informatique pour l'enfant où elle a pris connaissance des différents services numériques et ateliers de formation proposés aux enfants, notamment ceux consacrés à la programmation, à la robotique éducative, au design et à l'éducation aux médias.

La délégation s'est aussi rendue au centre « Om El Khir » de prise en charge des personnes âgées à Ariana et s'est informée des différents services fournis aux résidents sans soutien familial.