Tunisie: Cuir et chaussure-formations spécialisées - donner un nouveau souffle au secteur

Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Riadh Chaouad, a affirmé, lors d'une réunion tenue mercredi, la volonté de son département de renforcer la coopération avec la Fédération nationale du cuir et de la chaussure (FNCC) et la Chambre nationale des artisans du cuir et de la chaussure. L'objectif est de mettre en place un plan d'action commun pour répondre aux besoins du secteur en compétences spécialisées.

Selon un communiqué du ministère publié ce jeudi, la réunion a permis d'examiner des solutions pour proposer des formations de courte durée et complémentaires, notamment en matière d'octroi de certificat d'attestation de qualification professionnelle (CAQP), à destination des artisans et industriels du secteur.

Le ministre a salué la contribution du secteur du cuir et de la chaussure à l'économie nationale, soulignant son potentiel en matière de création d'emplois. Il a également insisté sur l'importance du certificat d'attestation de qualification professionnelle, outil essentiel pour ajuster rapidement le marché du travail aux besoins des secteurs économiques, dont celui du cuir et de la chaussure.

De son côté, Akram Belhaj, président de la FNCC, a exposé les difficultés du secteur, notamment la baisse de production due à la fermeture de nombreuses entreprises et au désintérêt des jeunes pour les métiers du cuir et de la chaussure. Les participants ont également discuté de la révision des textes relatifs à la qualification professionnelle pour la fabrication de babouches et de chaussures, ainsi que de la nécessité de diviser les petites métiers en sous-catégories.

Un accord a été conclu pour simplifier les procédures d'examen du certificat de qualification et créer un comité de travail commun composé de représentants du ministère, des structures sous tutelle et de la FNCC. La FNCC s'est engagée à transmettre, d'ici fin février 2025, une liste des besoins en compétences des entreprises. En retour, le ministère prendra en charge la formation des apprenants, en assurant leur hébergement et leur allocation.