Algérie: Chaib reçoit le Directeur général de l'AAPI

Alger — Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib a reçu jeudi à Alger le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, avec lequel il a abordé les moyens d'associer les opérateurs économiques et hommes d'affaires de la diaspora algérienne, au processus de renouveau national et de leur permettre de contribuer au développement économique du pays, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Chaib a souligné "la grande importance que l'Etat algérien accorde à la communauté nationale à l'étranger, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a encouragé, à maintes occasions, les enfants de notre communauté à saisir les opportunités d'investissement offertes dans leur mère patrie", ajoute le communiqué.

Les deux parties ont passé en revue "les moyens d'associer efficacement les opérateurs économiques et hommes d'affaires de la diaspora algérienne, au processus de renouveau national", notamment dans les secteurs prometteurs et de leur permettre de contribuer à la relance de l'économie nationale en les encourageant à investir dans divers domaines et à profiter de l'environnement propice et des garanties et différentes mesures incitatives visant à promouvoir l'investissement et à renforcer le développement économique du pays".