Algérie: 'Festival de l'image corporate' - 14 films institutionnels distingués à Alger

Alger — Quatorze films institutionnels ont été primés jeudi à Alger du prix "Algeria film Awards", une distinction qui récompense les meilleures créations audiovisuelles de communication visuelle dans différents secteurs d'activité.

Décernés lors d'une cérémonie organisée au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, en clôture de la première édition du Festival de l'image corporate (5-6 février), en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, 14 films institutionnels ont été distingués parmi 90 productions proposées à concourir dans trois catégories.

Dans la catégorie "communication publique", le jury a distingué trois films consacrés notamment à l'Ecole supérieure de commerce d'Alger et un autre film intitulé "Kortobia, un héritage renouvelé et une excellence continue".

Dans la catégorie de "films institutionnels", trois œuvres sur des institutions privées et publiques ont été primées dont le groupe public de construction et de travaux publics "Cosider".

Quant à la catégorie de "films de sensibilisation, prévention et formation", le jury a distingué un film sur la promotion des métiers de la laine à Djelfa, dans le cadre du Programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local "CapDeL", un autre sur la lutte contre le gaspillage ainsi qu'une production réalisée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) avec la championne olympique de boxe, Imane Khelif, lors de sa visite aux enfants dans les camps de réfugiés sahraouis.

Dans la catégorie "spot publicitaire", trois oeuvres, faisant la promotion de produits et services d'institutions publiques et privées, ont été récompensées.

La commissaire du Festival et présidente de l'association "Tahya cinéma", Drifa Mezenner, a indiqué que la première édition de cet évènement a été "une opportunité pour les participants d'échanger des connaissances et mettre en valeur leurs capacités créatives et professionnelles dans le domaine de la communication audiovisuelle pour les institutions algériennes actives dans le domaine économique".

Organisé par l'Association "Tahya Cinéma", sous l'égide des ministères de la Culture et des Arts, et de l'Economie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, le Festival de l'image corporate a connu, pour sa première édition, la participation de professionnels de l'audiovisuel et du marketing ainsi que des experts dans les domaines liés à l'image d'entreprise.