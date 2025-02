Congo-Kinshasa: Agression rwandaise dans l'Est du pays, Parlement - Sama Lukonde félicite la Commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour le travail abattu

Mise sur pied mardi 04 février 2024, à l'issue de la plénière inaugurale de la session extraordinaire convoquée dans les deux chambres du Parlement sur demande du Chef de l'Etat, la Commission mixte Assemblée nationale-Sénat, chargée d'examiner en profondeur la situation sécuritaire au Nord et Sud-Kivu, marquée par l'occupation par l'Armée rwandaise de la ville de Goma et de plusieurs autres territoires des provinces du Nord et Sud-Kivu, a bouclé ses travaux ce mercredi 05 février par la présentation de son rapport général.

Selon Mme le Rapporteur du Sénat, l'honorable Néfertiti Ngudianza, qui a rendu compte du déroulement des travaux, la Commission mixte Assemblée nationale et sénat a éclaté en 5 commissions à savoir : Défense et sécurité, Politique, Administrative et Juridique, Socio-culturelle, Relations Extérieures et Ecofin.

Elle s'est réunie le 05 février 2025 courant, dans la salle de Congrès du Palais du peuple, sous la supervision conjointe des rapporteurs de deux chambres, en l'occurrence, l'honorable Jacques Ndjoli pour le compte de l'Assemblée nationale et l'honorable Néfertiti Ngudianza, pour le compte du Sénat.

Néfertiti Ngudianza a fait savoir que les sénateurs de la République, soucieux du bien-être de nos concitoyens de l'Est du pays, ont proposé au Chef de l'État des stratégies portant globalement sur le renforcement de la sécurité de nos frontières et de la protection de notre territoire national, la sauvegarde de notre souveraineté en tant qu'Etat, la sécurisation de nos populations et le renforcement de nos forces de sécurité, la condamnation de nos agresseurs et la sauvegarde de notre indépendance économique.

La Commission mixte a recueilli les éclaircissements de quelques membres du Gouvernement notamment, le Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières, du Vice-Premier Ministre en charge de la Défense et Anciens combattants, du Ministre délégué des affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, et la Vice-Ministre des Affaires Etrangères.

Chaque sous-commission ayant examiné la situation de l'Est, sous l'angle de ses attributions respectives a produit un rapport dans lequel, elle a proposé des stratégies politiques et diplomatiques de la sortie de crise, a laissé entendre la Rapporteure du Sénat. Notons que ces différents rapports ont été adoptés par chacune de deux chambres, dans un document unique dont la primeur est réservée au Chef de l'État.

Avant de suspendre la plénière qui vient d'épuiser le premier point à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, le Président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde a remercié et félicité les honorables sénateurs membres de la Commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour la qualité du travail réalisé tout en réitérant la condamnation par le Sénat de l'agression rwandaise en RDC sous couvert de ses supplétifs du M23-AFC.

« Avant de suspendre cette séance, je voudrais, en mon nom propre et au nom du bureau, féliciter sincèrement les membres de la commission mixte paritaire ainsi que tous les Députés et les sénateurs qui ont pris part, pour leur dévouement patriotique, en travaillant sans relâche jusqu'aux heures tardives même matinales de ce jour. Je voudrais rappeler que le Sénat condamne avec la plus grande fermeté la barbarie perpétrée à l'Est du Pays par le Rwanda et ses supplétifs.

Je voudrais rappeler la solidarité envers les populations de cette même partie du pays. Je voudrais également mentionner notre adhésion aux affirmations et aux condamnations de la passivité de la Communauté Internationale formulées par son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi adhérer à cet Appel à la cohésion nationale et à la mobilisation touts azimuts derrière nos Forces armées et Wazalendos qui continuent de se battre sur le terrain.

Je vous remercie une fois de plus Honorables Sénateurs pour votre disponibilité pour la patrie et je ne peux que vous demander de continuer à rester autant disponibles chaque fois que cela nous sera demandé », a dit en substances le Président du sénat qui annonce par ailleurs que le 2ème point inscrit à l'ordre de cette session extraordinaire à savoir, la présentation de deux nouveaux juges de la Cour Constitutionnelle interviendra incessamment selon le programme qui sera rendu public.