L'ancien footballeur international congolais Youssouf Mulumbu a pris la parole pour dénoncer la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, provoquée par l'agression rwandaise et ses supplétifs. Dans une interview accordée à RFI, il a exprimé son intention de convaincre le Paris Saint-Germain (PSG) de rompre son partenariat avec Visit Rwanda, une initiative qui, selon lui, est en contradiction avec les valeurs du sport et les réalités tragiques en République Démocratique du Congo.

Youssouf Mulumbu, qui a toujours maintenu des liens avec le PSG, a déclaré : "Je vais discuter avec Nasser Al-Khelaïfi président du club pour lui expliquer la situation. C'est une question de vie, une question humanitaire". Il a souligné l'importance d'agir face à ce qu'il considère comme une hypocrisie, en faisant référence aux crimes commis par le régime rwandais notamment, son soutien au M23, qui a causé des souffrances incommensurables en RDC.

"Je pense que c'est assez légitime, et ça enverra un message fort. Le Rwanda fait preuve d'ingérence et soutien des rebelles qui tuent des congolais et sèment la terreur dans une région qui est le spectacle d'impunité", a dénoncé le joueur formé au PSG.

Youssouf Mulumbu a également mentionné qu'il n'était pas seul dans cette démarche. Il a indiqué qu'il comptait associer à son initiative deux internationaux français d'origine congolaise, Randal Kolo Muani et Presnel Kimpembe, tous deux sous contrat avec le club de la capitale française. Leur soutien pourrait renforcer la voix des athlètes africains dans la lutte pour la justice et la paix en RDC.

"Les joueurs du PSG sont les plus à même d'en parler avec le président. Je pense qu'ils sont aussi affectés. Par les biais de certains joueurs, nous allons pouvoir toucher le président et étaler les raisons pour lesquelles ce partenariat doit cesser dans l'immédiat", a-t-il déclaré.

Le M23, un groupe armé impliqué dans des violences et des atrocités dans l'est de la RDC, est soutenu par le Rwanda pour piller les minerais et semer la pagaille dans la partie orientale de la RDC. Les tensions entre les deux pays sont historiques et complexes, mais les récentes escalades de violence ont ravivé les préoccupations internationales.

Mulumbu a fait écho à l'appel de Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, qui a exhorté des clubs européens tels que le PSG, le Bayern Munich et Arsenal à reconsidérer leurs partenariats avec le Rwanda, en raison de son implication dans des actes de violence.

Dans son intervention, l'ex capitaine des Léopards a insisté sur le fait que l'image véhiculée par Visit Rwanda ne correspond pas aux valeurs fondamentales du sport, qui prônent l'unité et la fraternité. En tant qu'athlète et ambassadeur du sport, il ressent une responsabilité morale de s'exprimer contre les injustices et de défendre les droits des populations touchées par la violence.

"Cette situation nous concerne. On ne peut passer à côté des images qu'on a vues, parce qu'on a de la famille et des amis qui vivent là-bas. J'ai moi-même un ami proche qui a perdu sa femme suite aux combats du mois dernier. Avec ces évènements, on a tous vu l'implication du Rwanda dans ce conflit, mais il cherche à envoyer une image à l'internationale, qui n'est pas réelle", a-t-il indiqué.

L'engagement de Youssouf Mulumbu pour mettre fin à ce partenariat entre le PSG et Visit Rwanda est un exemple frappant de la manière dont le sport peut être utilisé comme une plateforme pour aborder des questions sociales et politiques. En appelant à une prise de conscience et à une action concrète, il espère non seulement sensibiliser le public, mais aussi inciter d'autres à prendre position contre les injustices qui touchent la RDC.