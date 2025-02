Afrique Australe: Somment conjoint SADC/EAC - Félix Tshisekedi attendu ce samedi à Dar es Salam !

A Goma, au niveau du Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC, le tout dernier carnage humanitaire perpétré par l'armée rwandaise a fait plus de deux mille morts et de milliers de blessés, selon des chiffres officiels. Cet évènement malheureux a également occasionné des dégâts matériels importants et des déplacements massifs des populations.

C'est donc dans ce contexte sensible que va s'ouvrir ce samedi en Tanzanie, à Dar es Salam, le sommet conjoint entre la Communauté de Développement d'Afrique d'Australe (SADC) et la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC). Sauf changement de dernière minute dans le programme apprêté, il est prévu que les Présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se croisent, à cette occasion-là, pour parler de la situation de l'Est de la RDC.

Le Président Félix Tshisekedi, qui, plus d'une fois, a rejeté fermement l'idée d'un dialogue avec le Président rwandais, tiendra-t-il sa position au sommet conjoint de Tanzanie ? Quel discours tenir, concrètement, dans une telle rencontre qui survient au moment où une partie du pays reste sous occupation étrangère ? Certes, des questions se posent. Mais, pour le moment, Tout le monde peut retenir son souffle.

Uhuru Kenyatta passe à l'action

Il y a lieu de noter, cependant, qu'en prélude au sommet conjoint prévu en Tanzanie, l'ancien Président du Kenya et facilitateur du processus de Nairobi, Uhuru Kenyatta, a soumis un rapport actualisé aux secrétariats de l'Union Africaine (UA), de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Ce document dresse un état des lieux alarmant de la situation, avec plus de 3 000 morts enregistrés dans la ville de Goma. Face à cette crise humanitaire et sécuritaire, Uhuru Kenyatta réaffirme que les processus de Nairobi et de Luanda constituent « la meilleure opportunité de résolution et de sortie de crise ».

« Ces processus sont interdépendants. Seule une coordination étroite entre les négociations bilatérales entre le Rwanda et la RDC, et le Dialogue Intra-Congolais, permettra d'aboutir à une solution durable. », note le communiqué.

Par ailleurs, le facilitateur de ce processus, Uhuru Kenyatta a noté dans son rapport actualisé qu'en juin 2023 alors que la 4ème Conférence du Dialogue Intra-congolais était sur le point d'avoir lieu, l'attention politique en RDC s'est tournée vers les prochaines élections de décembre 2023, un changement qui a entraîné un ralentissement du processus de paix de Nairobi.

"Suite aux élections de décembre 2023 en RDC, la formation d'un nouveau gouvernement a retardé la reprise du processus de Nairobi. Bien que les contacts avec les principales parties prenantes se soient poursuivis, le manque de dynamisme politique, couplé à la reprise des hostilités dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, a considérablement sapé les progrès réalisés en 2022-2023", souligne le communiqué de l'ancien Président Kenyan avant de poursuivre que le départ des forces kényanes de l'EACRF a aussi plombé la situation.

"Malheureusement, parallèlement, une impasse politique a entraîné le retrait des forces kényanes de l'EACRF. Cette suspension a perturbé la dynamique du processus de paix, entraînant un ralentissement des négociations de paix, une rupture de la coopération militaire et, finalement, une résurgence des combats dans la région", ajoute Uhuru Kenyatta.

Le Facilitateur indique que malgré les efforts déployés pour maintenir le dialogue, notamment les consultations avec le Président congolais Félix Tshisekedi et les dirigeants du M23, le climat politique et sécuritaire en RDC est devenu de plus en plus instable. Mais pour lui, ce processus reste l'alternative nécessaire pour une paix durable dans l'Est de la RDC.

"Le Processus de paix de Nairobi, bien que temporairement mis de côté, reste un cadre essentiel pour le dialogue et la résolution des conflits dans l'est de la RDC. Le Facilitateur reste déterminé à trouver des voies vers la paix, en collaboration avec le gouvernement de la RDC, les partenaires régionaux et les acteurs internationaux", conclut-il.