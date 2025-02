Afrique: Devant les Présidents des Parlements africains et atlantiques, Maroc - Vital Kamerhe dénonce le Rwanda et mobilise pour le retour de la paix en RDC !

Lors de l'ouverture intervenue ce jeudi 6 février 2025, d'une grande rencontre des Présidents des Parlements africains et atlantiques, au Maroc, à Rabat, Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée nationale a fait part à ses pairs de la situation de crise sécuritaire qui caractérise la RDC, suite à la guerre d'occupation imposée par le Rwanda. Il a dénoncé toutes les conséquences y relatives, sans ignorer le carnage humanitaire perpétré à Goma, au Nord-Kivu, par l'armée rwandaise et ses partenaires du M23 et de l'AFC, tout en demandant la solidarité et l'implication des Parlements africains et atlantiques pour la cause de la paix en République démocratique du Congo.

Le Professeur Vital Kamerhe a salué la vision du Roi Mohamed VI du Maroc en réunissant les Pays riverains de l'océan Atlantique pour développer un cadre d'échanges et de coopération visant un développement et une croissance économique collective. Raison majeure de cet appel à la solidarité avec ce grand Pays au coeur du Continent africain qui a tant à donner pour l'émergence de toute l'Afrique grâce à ses ressources naturelles en abondance.

«Au moment où nous vous parlons c'est avec un coeur brisé que je suis venu parce que cette tribune m'offre l'occasion de m'adresser à vous mes frères africains et aux autres participants sur le drame qui se déroule dans la partie Est de mon Pays plus précisément dans la Province de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu dans l'indifférence totale du monde et je dirais aussi dans une relatif silence des états africains alors que notre devise en tant que africains c'est la solidarité.

Réveillez-vous, mettons-nous ensemble et ensemble nous serons forts. Je formule une demande de mon Pays, solidarité et rien que la solidarité. Nous avons suivi des condamnations partout mais aucune sanction contre les assaillants qui ont endeuillé mon Pays comme si la vie d'un Congolais vaut moins que celle d'un Ukrainien", a déclaré le Président Vital Kamerhe.

Il a, plus loin, sollicité l'implication du Roi Mohamed VI en tant que Grand leader africain pour mobiliser les Chefs d'État de la région des Grands lacs africains et de l'Afrique sur la solidarité africaine. Selon lui, le Rwanda pille pendant plus de 30 ans les ressources naturelles de la RDC dans la grande indifférence de nos Frères africains et du reste du monde. Il a rappelé que la République Démocratique du Congo n'a jamais fermé ses frontières à quiconque mais c'est une exigence de respecter son intégrité territoriale.