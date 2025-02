Tunisie: Huile d'olive emballée - La stratégie promotionnelle tunisienne cible 25 destinations mondiales

Mohamed Sellami, directeur chargé de la Direction centrale de l'approche et études des marchés au CEPEX, a souligné que le programme promotionnel national de l'huile d'olive emballée pour l'année 2025 comprend plus de 25 stratégies promotionnelles qui ciblent 25 destinations internationales.

Ces stratégies s'articulent principalement autour de la promotion de l'huile d'olive tunisienne auprès des délégations étrangères en Tunisie et la participation des professionnels du secteur aux expositions internationales et aux salons internationaux, ainsi qu'aux missions commerciales et aux journées commerciales, afin de renforcer la présence de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés étrangers et percer de nouveaux marchés.

« La production d'huile d'olive en Tunisie continue à se développer grâce à la modernisation des oliveraies et à la création de nouvelles marques. Le ciblage de nouveaux marchés doit suivre », a déclaré Mohamed Sellami sur la radio nationale, notant que le programme national de promotion de l'huile d'olive emballée s'appuie sur la conjugaison des efforts du Centre technique de l'emballage et du conditionnement, de l'Officie National de l'Huile, de la Direction général de diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères ainsi que de tous les intervenants concernés.

Il a noté que la Tunisie est présente dans la plupart des salons internationaux en programmant sa participation à plusieurs expositions telles que les Emirats Arabes Unis (golf food dubai), l'Arabie Saoudite, la Grande Bretagne, les Etats-Unis, Amsterdam, le Brésil, la Chine, la Russie et le Nigeria.

Sellami a évoqué l'organisation d'une journée de promotion de l'huile d'olive tunisienne au Kenya, en présence d'une soixantaine de professionnels kenyans et sous la supervision de l'ambassadeur de Tunisie à Nairobi, outre le programme d'accueil de plusieurs délégations commerciales de Russie, du Maroc, de Malte, de Chine et d'autres pays dans les prochains jours.

Le responsable a, par ailleurs, souligné que le gouvernement tunisien et les structures nationales d'appui soutiennent les producteurs et exportateurs d'huile d'olive, précisant qu'il existe une coordination et une concertation permanentes avec les professionnels.