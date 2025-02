Tunisie: Emploi - Plus d 12 millions de dinars débloqués pour financer 42 sociétés communautaires

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a indiqué vendredi que 42 sociétés communautaires ont bénéficié d'un financement dépassant les 12 millions de dinars.

Il a souligné dans une déclaration aux médias, en marge d'une séance de dialogue tenue par le conseil des régions et des districts, que 21 sociétés communautaires sont entrées en exploitation en Tunisie parmi la totalité de 144 inscrites au registre national des entreprises.

Le ministre a affirmé que la vision de son département est fondée sur la jonction entre les sociétés communautaires et les systèmes de la formation professionnelle et de l'emploi, qui ont pour objectif de créer des postes d'emploi, rappelant que l'encouragement au lancement de ces sociétés s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du rôle social de l'état et du développement régional, afin de réduire les disparités entre les régions.

Chaouad a précisé que les espaces de l'entrepreneur dans les bureaux de l'emploi ont pour mission d'accompagner ces sociétés à partir de la phase de création jusqu'à l'étude de projet et leur entrée en exploitation.

« L'encadrement et l'accompagnement ont pour but de garantir la pérennité des sociétés communautaires vu qu'elles font partie du secteur économique et bénéficient de plusieurs avantages sociaux » a-t-il ajouté.

Le ministre de l'emploi a relevé que le taux de chômage qui a atteint 16 pc à la fin du troisième trimestre 2024 est « structurel » et résulte des disparités entre les besoins des entreprises et le nombre annuel des nouveaux demandeurs d'emploi.

Il a noté que son département a pour mission d'assurer une formation complémentaire pour améliorer l'employabilité des nouveaux demandeurs d'emploi y compris les diplômés du supérieur et les décrocheurs scolaires qui bénéficieront d'une formation, leur permettant de renforcer leurs capacités.