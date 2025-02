Ile Maurice: Un projet pour valoriser la femme dans la culture hip-hop

Les ateliers FamKapav, organisés dans le cadre de #ennPartaz, visent à encourager et valoriser la participation des femmes à la danse urbaine. Proposées tous les vendredis à l'Institut français de Maurice (IFM), ces sessions offrent aux participantes un espace où elles peuvent s'exprimer librement, apprendre et évoluer sous la guide de danseuses expérimentées.

«FamKapav est une affirmation forte, un message qui dit aux femmes qu'elles ont leur place dans la culture hip-hop», explique Kenjee Kennedy, organisateur de Wake Up Events. Ces cours hebdomadaires, organisés sur un mois, permettent aux participantes de gagner en confiance, de développer leur créativité et de renforcer la sororité à travers la danse. Peu importe le niveau, chaque femme est la bienvenue pour vivre cette expérience enrichissante.

L'idée de FamKapav est née d'une observation : malgré leur talent et leur passion, de nombreuses femmes hésitent encore à s'impliquer pleinement dans les battles, workshops et événements de danse urbaine. «Elles manquent souvent de confiance ou ne trouvent pas un cadre où elles se sentent à l'aise», confie Kenjee Kennedy. C'est ainsi que Wake Up Events a imaginé un programme entièrement dédié aux femmes, animé par des danseuses inspirantes.

Le choix du nom Fam Kapav, qui signifie La femme peut, reflète la volonté de briser les barrières et d'encourager chaque participante à prendre sa place dans l'univers du hip-hop. Historiquement, la culture hip-hop a été dominée par les hommes et les femmes ont dû faire preuve de détermination pour se faire une place. «Aujourd'hui, elles brillent dans tous les styles, du breaking au hip-hop freestyle, en passant par l'afro», souligne Kenjee Kennedy. Cependant, malgré leur talent, elles restent sous-représentées et doivent encore lutter pour une meilleure visibilité et plus d'opportunités. FamKapav vient répondre à ce besoin en offrant un espace où elles peuvent se former, s'exprimer et s'affirmer sur la scène urbaine.

Les ateliers FamKapav se dérouleront chaque vendredi pendant un mois à l'IFM. Encadrées par des danseuses expérimentées, les participantes auront l'opportunité d'explorer différents styles comme le hip-hop, l'afro et le breaking. Parmi les formatrices, on retrouve des figures incontournables de la scène urbaine, dont Queen Beast, Cefora, Jahna, Angela et Flavor Roc, une Bgirl ex-championne d'Europe venant de Toulouse.

L'objectif est de créer un cadre 100 % féminin, propice à l'apprentissage et l'épanouissement personnel. FamKapav n'est que le début d'un engagement plus large en faveur de l'inclusion dans la danse urbaine. Wake Up Events prévoit déjà d'autres initiatives pour soutenir les danseuses et leur offrir des opportunités de développement. Parmi les projets à venir, figurent d'autres ateliers et événements dédiés aux femmes, l'extension des initiatives à d'autres publics pour rendre la danse accessible à tous, la prochaine édition du Festival Bouzé - édition internationale - qui continue de grandir et de rassembler les talents de la région et des Wake Up Sessions, battles et workshops pour faire évoluer la scène urbaine. «L'objectif reste le même : créer des opportunités, valoriser les talents et développer la culture hip-hop à l'échelle locale et régionale», conclut Kenjee Kennedy. Avec FamKapav, la scène hip-hop mauricienne franchit une nouvelle étape en offrant aux femmes un espace où elles peuvent pleinement s'épanouir. Un pas de plus vers une danse plus inclusive et représentative.