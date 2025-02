Ile Maurice: Vifs échanges entre Paul Bérenger et le tandem Lesjongard-Duval

Les invectives ont fusé dans l'hémicycle en cette fin d'après-midi entre le Premier ministre adjoint et le leader de l'opposition. C'était à l'entame du discours de Paul Bérenger sur le Financial Crimes Commission (Miscellaneous Provisions) Bill.

Ce dernier a fait savoir qu'il n'a pas digéré que l'orateur le précédant, à savoir Adrien Duval, fasse la leçon au gouvernement après qu'il ait été, lui-même aux côtés du Mouvement socialiste militant (MSM).

Joe Lesjongard, n'ayant pas apprécié le terme «coupable» utilisé par Paul Bérenger, s'est levé pour demander, sur un point de droit, qu'il retire le mot. Au contraire, le PM adjoint l'a répété de plus belle.

«L'électorat vous a condamné. Vous êtes coupable devant l'histoire», a affirmé Paul Bérenger.Sur une pointe d'humour, il a alors proposé de «get to more of the happy hour». Ce qui a fait rire la majorité.Mais, cela n'a pas plu à Adrien Duval, qui à son tour, a soulevé un point de droit.

Paul Bérenger ne lâchant pas prise a ajouté : «I hope they will walk out but please dont order them out».Joe Lesjongard a aussitôt quitté l'hémicycle«Ale, ale, ale. Pa kapav tande. Al pandi do", a lancé Paul Bérenger au leader de l'opposition"You're staying ?", devait-il alors déclaré à Adrien Duval, qui est lui resté.