Ile Maurice: Incompréhension après l'annulation de la 'finale'

Le match opposant Ste Catherine SC, leader au classement de la 1re division régionale de Moka et Blue Shadows SC, son dauphin, a tout simplement été déprogrammé. Les deux adversaires devaient croiser le fer mercredi dans le match comptant pour la 6e et dernière journée de la D1. Ste Catherine n'avait besoin que d'un point pour être couronné, alors que son rival devait l'emporter pour soulever le titre. Plusieurs voix se sont élevées contre l'annulation de cette «finale».

Tout commence avec la victoire de Moka Rovers, une autre équipe de la D1 régionale de Moka. Les Rovers s'étaient imposés sur tapis vert devant Blue Shadows SC, le 28 janvier dernier. Les deux formations devaient s'affronter à St Pierre, mais avant le coup d'envoi, une panne d'électricité est venue jouer les trouble-fête. Les deux formations ont tout de même débuté la partie. Mais après 20 minutes de jeu, il faisait déjà trop noir pour poursuivre l'explication, selon le rapport de l'arbitre ce jour-là. Après consultation avec les deux capitaines, il a été convenu de suspendre le match jusqu'à ce que le courant soit rétabli.

Toutefois, après 27 minutes, l'électricité n'était toujours pas revenue et l'entraîneur des Blue Shadows SC, Johnny Hurrhungee, a informé l'arbitre qu'il préférait ne pas jouer le match. Il a mis en avant le fait que les risques de blessures pour les joueurs augmentaient suite à cette pause forcée. L'arbitre a, dès lors, validé la décision de Johnny Hurrhungee et dans son rapport, l'homme en noir a précisé que le match a été arrêté sur le score de 0-0 et que les Rovers étaient disposés à attendre encore un peu

Deux jours plus tard et après consultation du rapport de l'arbitrage, le comité directeur du régional de Moka a, pour sa part, décidé d'accorder la victoire aux Rovers (3-0) en s'appuyant sur l'article 13 (e) (v) du Rules of Competition de la Mauritius Football Association (MFA), qui stipule ceci : si le match est interrompu en raison d'une mauvaise visibilité suite à une panne d'électricité, l'arbitre observera un délai de 45 minutes avant de signaler la fin du match. Si les conditions normales sont rétablies durant les 45 minutes de délai, le match redémarrera au point de l'interruption. Dans le cas contraire, le match devra être rejoué dans les 72 heures suivantes. À noter qu'il n'y avait aucun commissaire de match durant cette rencontre.

Mais le 4 février, soit à la veille du match entre Ste Catherine SC et Blue Shadows SC, une lettre envoyée par la MFA est venue renverser cette décision. Dans cette correspondance, la MFA soutient que celle-ci n'est pas valide et ne peut être appliquée dans ce cas précis. Dans cette missive, la MFA précise aussi que le comité directeur du régional de Moka est allé à l'encontre de la décision de l'arbitre, qui n'avait déclaré aucun vainqueur. La MFA exige aussi que l'instance de Moka revienne sur sa décision afin de ne pas pénaliser Blue Shadows SC. La MFA soutient également qu'elle prendra une décision sous peu concernant ce cas.

Ce serait un des dirigeants de Blue Shadows SC qui aurait contesté la décision du comité directeur. Évidemment, cela a créé pas mal de remous et d'aucuns estiment qu'il y aurait là une tentative de sauver les intérêts d'une équipe en particulier. Le secrétaire du comité régional de Moka, Imtiaz Sodul, a même soumis sa démission après ce revirement de situation. On devrait y voir plus clair en fin de semaine.