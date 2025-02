Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est du pays - Amnesty international appelle à un leadership régional contre l'impunité

L'ONG Amnesty International a appelé, jeudi 6 février, à un leadership régional pour prévenir de nouvelles atrocités dans l'est de la guerre, en proie à la guerre, et amener les responsables présumés à répondre de leurs actes. Cette ONG internationale lance cet appel au moment où se tient à Dars -es Salam, en Tanzanie, du 7 au 8 février, le sommet conjoint des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), consacré à l'escalade des combats en RDC.

« Ce sommet spécial sur la situation très grave en République démocratique du Congo n'a que trop tardé. Les conséquences catastrophiques sur les droits humains du conflit armé dans le pays n'ont que trop duré. Aujourd'hui, des centaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes sont de nouveau contraints de fuir les combats, endurant des conditions désastreuses et tentant désespérément d'échapper à la mort", déclare Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

Selon Amnesty, les États et les organisations intergouvernementales, notamment l'EAC, la SADC, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne, doivent intensifier leur engagement en ce moment décisif, dénoncer ceux qui rendent possibles les attaques se déroulant à Goma et au-delà, et faire clairement savoir que tous les responsables présumés de ces atrocités devront répondre de leurs actes dans le cadre des procès équitables.

Il est grand temps, d'après cette ONG, de faire en sorte que les auteurs de crimes relevant du droit international commis en RDC depuis près de 30 ans rendent des comptes