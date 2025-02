Togo: Transformer les défis en opportunités

Le Togo franchit une nouvelle étape dans sa politique de promotion des investissements avec le lancement officiel de la stratégie de marketing territorial, un projet d'envergure soutenu par la coopération allemande (GIZ).

La cérémonie de lancement s'est tenue vendredi à Kpalimé, en présence de Manuella Santos, ministre chargée de la Promotion de l'investissement.

D'une durée de trois ans renouvelables, cette programme vise à transformer les défis en opportunités, en mettant en avant les atouts écologiques, naturels et culturels des différentes régions du pays.

L'objectif principal est d'attirer les investissements nationaux et internationaux en valorisant les potentialités économiques des villes togolaises.

Pour la phase pilote, cinq villes ont été sélectionnées :

Kpalimé (région des Plateaux), réputée pour son climat favorable à l'agriculture et au tourisme.

Kara (région de la Kara), avec un fort potentiel de développement industriel et agricole.

Blitta (région Centrale), disposant d'un environnement propice à l'agro-industrie.

Aného (région Maritime), dotée d'une richesse écologique et historique sous-exploitée.

Atakpamé (région des Plateaux), un centre économique clé en pleine expansion.

La stratégie prévoit la mise en place de plusieurs mesures incitatives afin de stimuler l'investissement privé : facilités fiscales pour la diaspora : réduction des taxes sur les transferts de technologies et d'équipements, création d'un Fonds d'Investissement de la Diaspora pour soutenir les PME et PMI locales, organisation de circuits touristiques en écotourisme afin de promouvoir la destination Togo, mise en place d'un statut d'auto-entrepreneur pour formaliser le secteur informel, promotion de la diplomatie économique avec les pays émergents et l'Afrique du Nord.

Le gouvernement prévoit également l'aménagement de zones industrielles dédiées pour faciliter l'implantation d'entreprises spécialisées dans la transformation de matières premières et l'innovation technologique.

Malgré leurs potentialités, plusieurs villes font face à des obstacles freinant leur développement économique.

Kara : bien que stratégiquement positionnée, la ville doit encore attirer les investissements privés, notamment dans l'industrie de transformation et l'innovation technologique. Les défis environnementaux, comme l'insuffisance des terres cultivables et la dégradation des sols, ainsi que le manque d'infrastructures sociales et de formation professionnelle, demeurent des freins majeurs.

Aného : avec son environnement naturel unique (lac Togo, océan Atlantique, mangroves), la ville possède un fort potentiel touristique et économique. Toutefois, son économie est encore dominée par le secteur informel et souffre d'un manque d'industries modernes et d'initiatives structurées pour attirer des investisseurs.

Pour Manuella Santos, cette stratégie représente un outil clé pour mieux positionner le Togo en tant que destination d'investissement privilégiée.

Elle a également rappelé que les services techniques de son ministère, notamment l'Agence de Promotion de l'Investissement dans la Zone Franche (API ZF), sont outillés pour accompagner les investisseurs et favoriser la création d'emplois à travers des projets de production et de transformation.