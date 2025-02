Angola: Le projet de loi sur le passeport angolais sera soumis au vote final le 20 de ce mois

Luanda — La proposition de modification de la loi sur le passeport angolais et le régime de sortie et d'entrée des citoyens nationaux sera soumise à un vote final global lors de la deuxième réunion plénière ordinaire de l'Assemblée Nationale (AN), prévue pour le 20 de ce mois.

L'information a été communiquée à la presse ce vendredi par la deuxième secrétaire du Bureau de l'Assemblée nationale, Amélia Judith Ernesto, à l'issue de la Conférence des leaders parlementaires, présidée par la présidente du Parlement, Carolina Cerqueira.

L'assemblée plénière votera également le texte créant la médaille commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance nationale et, en général, le projet de loi sur la recherche clinique et biomédicale sera soumis à la discussion et à l'approbation des législateurs.

D'autre part, l'Assemblée nationale examinera et votera le Rapport sur l'exécution du budget général de l'État (OGE) pour le troisième trimestre 2024.