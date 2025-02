Angola: Le Président de la République appelle les organes de justice à lutter fermement contre les pratiques criminelles

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exhorté vendredi, à Luanda, les procureurs généraux et les autres organes de la justice à accorder une plus grande attention et à agir fermement contre le minage de crypto-monnaie et d'autres pratiques criminelles qui ont lieu dans le pays.

S'exprimant lors de la cérémonie de prestation de serment de neuf procureurs adjoints, le Chef de l'État a exprimé sa préoccupation face à l'augmentation récente des infractions pénales commises par des nationaux et des étrangers.

Parmi les actions criminelles, João Lourenço a cité le nouveau type de crime qui, selon lui, « n'est pas courant dans notre société », en l'occurrence le minage de crypto-monnaies, ainsi que l'augmentation des cas de contrebande de carburant, de vandalisme de biens publics, de crimes violents, d'homicides, de viols de mineurs et de violence domestique.

« Le minage de crypto-monnaies est un délit qui prend de l'ampleur et qui mérite l'attention et la fermeté nécessaires de la part des organes de justice afin qu'il ne se propage pas », a averti le chef du pouvoir exécutif.

À cet égard, João Lourenço a recommandé au bureau du procureur général (PGR) de préparer rapidement les dossiers afin qu'ils puissent être transmis aux tribunaux.

« Nous espérons qu'ils se consacreront le plus possible à l'accélération des dossiers, afin qu'ils ne restent pas trop longtemps au PGR et qu'ils soient transmis dans des délais raisonnables aux tribunaux compétents », a-t-il déclaré.

Dans son discours devant les hauts fonctionnaires des différents organes judiciaires nationaux, le Chef de l'État a exprimé sa confiance et a appelé à ce que la justice soit rendue afin que les criminels paient à la société pour les torts qu'ils ont commis.

Il a souhaité aux personnes installées beaucoup de succès dans l'exercice de leurs fonctions respectives à partir de maintenant.

Dans la grande salle du Palais présidentiel, Africano dos Santos Gambôa, Agostinho Kapapelo Kalukembe, Astrigildo João Pedro Culolo, Carlos Manuel dos Santos, Elizete da Graça João Paulo Francisco, Herculano Chilanda, João Valeriano, Luís Ferreira Benza Zanga et Neto Joaquim Neto ont pris leurs fonctions.