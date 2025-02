Tunisie: La Fiat 500 célèbre l'art et l'innovation avec une oeuvre unique

La Fiat 500 célèbre l'art en offrant une scène inédite à une jeune artiste plasticienne de talent. Italcar, représentant officiel de Fiat, Alfa Romeo et Jeep en Tunisie, a organisé aujourd'hui dans son showroom des Berges du Lac à Tunis un événement au cours duquel elle a célébré une collaboration inédite avec Nour Ben Zakour, auteure d'une oeuvre magistrale dont elle est l'essence et la main créatrice et dénommée « Fusion universelle ». Une oeuvre dans laquelle on retrouve les lignes et les couleurs joyeuses de la Fiat 500, modèle emblématique du constructeur italien Fiat dont l'origine remonte à l'année 1957.

L’œuvre de l'artiste, exposée actuellement au showroom de la marque, se décompose de ce fait en 57 pièces qui, telles un puzzle, se recomposent pour donner vie à un tableau chatoyantreflétant l'image d'un vivarium dont émergent des émotions.

Les courbes du tableau rappellent le design de la Fiat 500 avec ses lignes qui courent comme sculptées par l'artiste.

Ces fragments de tableau seront offerts aux 57 premiers clients de la Fiat 500 actuellement proposée par Italcar en Tunisie en finition Cult Club, se transformant en souvenir tangible d'un moment artistique inoubliable.

Plus encore, le concessionnaire de Fiat accorde une remise de 1957 dinars sur le véhicule afin d'ancrer plus en profondeur l'audace artistique et l'élégance de son modèle emblématique.

La version Cult Club de la Fiat 500 se caractérise par un ensemble de nouvelles options, à savoir les palettes au volant, l'écran digital au coeur de la planche de bord ou encore la climatisation climatronique.

En termes de design extérieur, cette version de la Fiat 500 a été parée de plusieurs détails subtils qui lui confèrent une personnalité unique, tels que la coque du rétroviseur et le pare-choc qui adoptent la teinte de la carrosserie, le seuil de porte chromé en guise de signature, ou encore des jantes en alliage de 15"pour une silhouette sublimée sur la route, un kit chromage et une sortie d'échappement chromée qui font toute la différence dans l'élégance.

Le véhicule est proposé en boite automatique avec une motorisation essence développant 69 ch Din. (4 CV fiscaux).

Présentation de la nouvelle Fiat 500 électrique

L'événement a été l'occasion pour Italcar de présenter sa toute dernière version, la Fiat 500 électrique qui va faire son entrée sur le marché tunisien très prochainement. Icône de la marque, la Nouvelle 500e est un formidable vecteur de la mobilité zéro émission.

Classique et cool, elle est ancrée dans 68 ans d'histoire tout en évoluant parallèlement aux besoins de notre société et de notre temps. La 500e est en effet une version moderne et technologique d'un classique très populaire, offrant une batterie d'équipements de sécurité, tout en restant amusante à conduire et fidèle à ses racines. Elle est aussi et surtout la citadine électrique qui donne le sourire. « Fabricant d'optimisme », la marque accompagne ses clients vers la mobilité de demain.