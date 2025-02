Tunisie: Le pays attaché à la protection des migrants irréguliers contre les réseaux de traite des humains (MAE)

Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger a réaffirmé l'attachement constant de la Tunisie aux principes humanitaires et son plein respect des conventions internationales garantissant les droits et la dignité de l'être humain.

Dans une déclaration publiée vendredi, le département dénonce « la persistance des allégations malveillantes et à la diffusion de fausses informations trompeuses qui ne reflètent pas la position de la Tunisie, ni sa gestion de la question migratoire et des migrants en situation irrégulière ».

Consciente de la complexité des défis liés à la migration irrégulière, la Tunisie a adopté une approche équilibrée qui concilie son devoir de protection des frontières, le respect de la souveraineté et des lois nationales, ainsi que l'engagement à honorer ses obligations internationales.

Le département insiste, dans sa déclaration, sur le souci de prendre toutes les mesures humanitaires nécessaires pour garantir aux migrants en situation irrégulière une protection contre les réseaux criminels de traite des personnes qui exploitent leur situation vulnérable.

À cet égard, la Tunisie souligne que la gestion juste et globale de ce phénomène exige de s'attaquer aux causes profondes qui en sont à l'origine, sans se limiter à des solutions purement sécuritaires. Elle plaide, ainsi, pour un renforcement de la coopération avec l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux, en adoptant une approche solidaire et concertée basée sur la mise en oeuvre de politiques de développement durable, capables d'offrir des alternatives réelles à la migration irrégulière.

Par ailleurs, la Tunisie oeuvre à assurer le retour volontaire, dans des conditions dignes, des migrants en situation irrégulière à leurs pays et appelle à garantir leur réintégration dans leurs communautés d'origine, en coordination avec les organisations internationales et régionales compétentes.

Dans ce même contexte, la Tunisie poursuit inlassablement ses efforts pour lutter contre les réseaux de traite des personnes qui exploitent les migrants en situation irrégulière en les exposant à des périples périlleux.

Les services tunisiens de sécurité et de justice continuent de renforcer les mécanismes de prévention, de poursuite et de répression afin de démanteler ces réseaux et de traduire leurs responsables en justice, conformément à la loi et aux engagements internationaux de la Tunisie en matière de lutte contre toutes les formes de crime organisé.

Enfin, la Tunisie réaffirme son rejet catégorique de toute forme de discrimination, de discours haineux et d'instrumentalisation de la détresse des migrants en situation irrégulière à des objectifs et fins étroits.

Tout en veillant à préserver sa souveraineté et à faire respecter la loi, la Tunisie demeure attachée aux valeurs humanitaires dans ses relations avec cette catégorie de migrants, victimes des réseaux criminels qui sont actifs dans la région sub-saharienne et au Nord de la Méditerranée.