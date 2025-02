Tunisie: Ligue 2 - 14e journée demain et dimanche - Destin en main pour les meneurs

Favorable à l'ASM et à l'ESHS dans le groupe A. Le duel à distance JSK-ASK devrait se poursuivre dans la poule B.

La Ligue 2 reprend ses droits ce week-end avec des duels à distance pour les meneurs, une confrontation directe entre mal classés et des duels entre clubs aux ambitions, jusque-là, opposées. Demain, dans le groupe A, l'ESRadès, lanterne rouge, recevra Kalaâ Sport pour un match quasi-décisif pour les banlieusards du sud.

Quant aux Sahéliens, s'ils ont de la marge, ils ne peuvent se permettre cependant de dilapider des points vu le nombre de clubs dans le rétroviseur. Embourbé dans le magma du classement, le CSHL doit lui aussi valider s'il ne veut pas s'enliser davantage. Qu'en pense le CSMsaken ? Le CSM a de l'avance et évoluera forcément sans pression.

Ce qui pourrait faire les affaires des Verts, quoique...A Moknine, 10e au classement, le Sporting croise dans son fief le SAMB, avant-dernier et pas encore irrémédiablement condamné. Avantage au SCM, mais le SAMB est capable de frapper un grand coup et lancer sa remontée au sein de la hiérarchie.

Toujours dans le groupe A, dimanche, les prétendants à l'accession signent leur retour. Leader de poule, l'ASM reçoit l'ASOEllil, une équipe qui tente de s'accrocher. Dans le même temps, l'ESHS, dauphin des Marsois avec Korba et Mégrine, sera opposé à l'ASAriana, une équipe inconstante mais capable de poser de sérieux problèmes à l'Espoir.

Au Cap Bon à présent, le CS Korba accueillera les Fatimides de Mahdia, club confortablement installé au 6e rang, mais qui pourrait bondir au classement en cas de victoire. Mégrine Sport, à son tour, sera à l'épreuve d'un périlleux déplacement à Jendouba, club situé sur le podium et qui compte sur ce match pour faire coup double : écarter momentanément Mégrine et se hisser peut-être à hauteur du leader.

JSK-ASK : le duel se poursuit

On en vient maintenant au groupe B. Six matchs sont au menu de demain avec plus d'une confrontation lourde de conséquences. Tout d'abord les deux leaders, JSK et ASK qui seront à l'épreuve du déplacement, respectivement à Redaief et à Sfax.

Sérieux examen pour les Aghlabides face au CSR donc et test difficile à négocier pour l'ASKasserine contre le Sfax RS. Dans le sillage des deux premiers de cordée, l'OCK et Sakiet Eddaier évolueront aussi loin de leurs bases. Les insulaires iront défier Bouhajla dans son fief et le Progrès de Sakiet Eddaier se produira à Jelma. On en vient à l'OSB à présent. Lâché en haut du classement après avoir grillé tous ses jokers, l'OSidi Bouzid ira défier le Croissant Chebbien, club qui bataille pour le maintien.

En l'état, s'il est peu probable de voir l'OSB refaire son retard et se mêler à nouveau à la course à l'accession, le CSChebba, a, par contre, tout intérêt à valider pour ne pas chuter davantage. Le dernier match de demain mettra aux prises l'ES Jerba Midoun et la Stayda, un duel qui tombe à pic entre deux clubs qui jouent le maintien.

Succès impératif de part et d'autre et défaite interdite pour ne pas plonger dans les tréfonds de la hiérarchie. Enfin, l'unique rencontre du groupe B au programme du dimanche verra Rogba Tataouine croiser Agareb. Victoire vitale pour Rogba, dernier du classement, alors que l'AS Agareb peut voir venir.

Le programme

Demain

Groupe A

14h00 : ES Radès-Kalaâ Sport

14h00 : CS Hammam-Lif -CS Msaken

14h00 : SC Moknine-SA Menzel Bourguiba

Groupe B

14h00 : CS Chebba-Olympique Sidi Bouzid

14h00 : BS Bouhajla-OC Kerkennah

14h00 : AS Jelma-PS Sakiet Eddaier

14h00 : Sfax Railways Sports-AS Kasserine

14h00 : CS Redaief-JS Kairouanaise

14h00 : ES Jerba-Stade Gabésien

Dimanche

Groupe A

14h00 : AS Marsa-AS Oued Ellil

14h00 : CS Korba-EM Mahdia

14h00 : ES Hammam-Sousse-AS Ariana

14h00 : Jendouba Sport-Mégrine Sport

Groupe B

ES Rogba Tataouine-AS Agareb