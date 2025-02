Tunisie Telecom renforce sa connectivité avec le câble sous-marin Medusa

Tunisie Telecom a signé, ce vendredi 7 février 2025, un partenariat stratégique avec Medusa Submarine Cable System, une entreprise européenne détenue par l'opérateur de télécommunications AFR-IX TELECOM SA.

Cet accord porte sur l'acquisition et l'exploitation d'une paire de fibres optiques du câble sous-marin Medusa, reliant Bizerte à Marseille, avec une capacité de 20 térabits par seconde. Le projet repose sur les technologies les plus avancées en matière de câbles sous-marins.

Le déploiement du câble en Méditerranée occidentale débutera en 2025, et sa mise en service est prévue pour début 2026. Son exploitation s'étendra sur une période d'environ 25 ans.

L'accord a été signé par le directeur général de Tunisie Telecom, Lassaad Ben Dhiab, et le président-directeur général de Medusa, Norman Albi.

Le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, a souligné que ce partenariat s'inscrit dans la stratégie nationale visant à accélérer la transformation numérique et à renforcer la souveraineté technologique de la Tunisie. Il a insisté sur l'importance de développer des infrastructures modernes et inclusives, garantissant un accès équitable à la connectivité sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Le ministre a aussi a annoncé que le lancement de la téléphonie mobile de cinquième génération (5G) en Tunisie interviendra dans environ une semaine, conformément aux efforts des opérateurs télécoms du pays.

De son côté, Lassad Ben Dhiab a mis en avant l'importance de ce projet pour l'intégration de l'infrastructure en fibre optique de la Tunisie au réseau méditerranéen. Il a souligné que l'arrivée imminente de la 5G permettra à Tunisie Telecom de proposer des solutions de connectivité plus innovantes et sécurisées, répondant ainsi aux attentes des clients et contribuant au développement de l'écosystème numérique tunisien.

Il a ajouté qu'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle sera mise en place afin d'accompagner l'évolution rapide des technologies à l'échelle mondiale.

Le câble Medusa, long de plus de 8 700 kilomètres, reliera la mer Méditerranée, l'océan Atlantique et la mer Rouge. Il créera un corridor maritime inédit garantissant une connectivité internationale optimale en termes de qualité et de sécurité.

Cet investissement stratégique renforcera la connectivité de Tunisie Telecom ainsi que celle de l'ensemble du pays, en assurant un accès fiable et performant aux communications internationales.

À noter que Tunisie Telecom est déjà connecté à deux autres câbles sous-marins : le câble Hannibal, reliant la Tunisie à l'Italie, et le câble SMW4, qui assure la liaison avec d'autres continents. Ces infrastructures visent à garantir une qualité de service optimale et une sécurité renforcée pour le trafic international de données.