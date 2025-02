Tunisie: Tunisair mise sur la rigueur et l'innovation pour une saison estivale réussie

Dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2025, Halima Khawaja, chargée de la gestion de la direction générale de Tunisair, a présidé une séance de travail en présence des hauts cadres du groupe.

Cette réunion a permis d'évaluer la saison écoulée de 2024 et d'identifier les mesures nécessaires pour éviter les dysfonctionnements constatés, dans l'objectif d'offrir une meilleure expérience aux voyageurs et d'optimiser les performances de la compagnie nationale.

Elle a insisté sur l'importance d'une préparation minutieuse sur les plans technique, commercial et organisationnel. À cet effet, plusieurs axes prioritaires ont été définis : la disponibilité de la flotte, l'entretien préventif des équipements, la programmation efficace des vols, la garantie de la ponctualité ainsi que la mobilisation des ressources humaines dans toutes les directions et agences.

L'amélioration continue des services aériens et terrestres figure également parmi les grandes priorités. Khawaja a souligné l'importance de répondre aux attentes des passagers en optimisant les services d'enregistrement, d'accueil, d'assistance, de restauration à bord et de gestion des bagages.

Elle a également appelé à redoubler d'efforts pour assurer la pérennité de Tunisair, en capitalisant sur ses atouts majeurs : des compétences humaines hautement qualifiées, une expertise reconnue à l'échelle nationale et internationale, ainsi qu'un héritage riche dans le domaine du transport aérien. Préserver et renforcer ces acquis passe par une discipline rigoureuse, un engagement collectif et une gestion plus efficace.

Dans cette optique, elle a insisté sur la nécessité d'une organisation optimisée du travail, reposant sur un suivi rigoureux des performances et une évaluation régulière des résultats à travers des indicateurs objectifs. Elle a également mis l'accent sur la modernisation des méthodes de gouvernance et de gestion, l'optimisation de l'exploitation de la flotte et des ressources, ainsi que la rationalisation des coûts. Ces actions stratégiques visent à renforcer la position de Tunisair sur le marché et à garantir son essor dans un environnement concurrentiel.