Tunisie: A la galerie Kalysté - Quand rêve Mouna Abida

En couleurs, en musique, en mouvement, ils racontent une vérité ancestrale, ils portent les messages oubliés, ils révèlent des vérités cachées.

Mouna rêve en lettres et en calligraphie. Vous direz peut-être «une de plus», qui surfe sur la vague désormais fatiguée de la calligraphie, et vous auriez tort. Car Mouna Abida est réellement calligraphe et non simplement une artiste qui utilise ce support. Elle vous initiera très sérieusement au Koufi, au Kairouani, au Thoulouth et à toutes les subtilités de cette science millénaire si galvaudée.

Alors soyez attentifs aux rêves de Mouna, ils racontent une vérité ancestrale, ils portent les messages oubliés, ils révèlent des vérités cachées. Mais parce qu'elle est aussi plasticienne, et qu'elle maîtrise parfaitement son outil, elle danse avec allégresse entre l'écriture ancienne et l'interprétation picturale. Fidèle et iconoclaste à la fois, elle met sa technique au service de son imaginaire et s'offre toutes les libertés sans jamais renier le fondamental.

Comment s'en tire-t-elle ? Avec virtuosité, tout en se donnant pour alibi... le rêve.