Sénégal: Rufisque - Le PASIC a généré un « impact positif et mesurable » (communiqué)

Le Programme d'appui et de suivi des initiatives communautaires (PASIC) a su "démontrer que l'action citoyenne et la mobilisation communautaire peuvent être des moteurs puissants de changement", générant un "impact positif et mesurable", indique un communiqué de la ville de Rufisque transmis à l'APS.

Ce communiqué fait suite à la première édition du forum du PASIC, une des composantes du Plan de développement urbain durable (PDUD), référentiel de l'équipe municipale dirigée par le Dr Oumar Cissé.

"Conçu comme un programme inclusif et participatif, il place les groupements de femmes, les jeunes et les acteurs locaux au coeur de la transformation de notre ville", explique son coordonnateur, Abdoulaye Faye, dans des propos rapportés par le texte.

Le forum a réuni les différentes parties prenantes pour faire le "bilan d'étape" en présence du maire, renseigne le texte

Une quinzaine de quartiers ont bénéficié d'un appui pour le drainage des eaux usées, contribuant à un environnement plus sain.

Cent trente-cinq groupements féminins ont été formés à la transformation des produits locaux, favorisant l'autonomisation économique des femmes, et 89 groupements ont reçu un soutien pour développer leurs activités de microfinance et de transformation agroalimentaire, signale le communiqué du forum.

Par ailleurs, 15 quartiers ont été dotés de financements et de matériels pour le pavage des rues et l'aménagement d'espaces publics, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants.

"Le programme, relève la municipalité de Rufisque, couvre déjà 118 quartiers sur les 136 que compte la ville de Rufisque, preuve de son ampleur et de sa pertinence", explique le texte.

Le forum a été organisé pour "valoriser les réussites, renforcer les synergies et partager les expériences et les réussites des bénéficiaires, notamment celles des groupements féminins et des jeunes entrepreneurs".

Il s'agissait également de "mettre en lumière les réalisations du PASIC et leur impact concret sur le développement local et d'explorer ensemble des solutions innovantes pour relever les défis urbains et sociaux", a dit le coordonnateur du PASIC lors du forum.

Les objectifs du programme visent "l'amélioration de la qualité de vie des habitants face à un système d'assainissement inefficace et à une dégradation environnementale préoccupante, et la valorisation des potentiels économiques locaux", explique le texte.

La rencontre a regroupé toutes les organisations bénéficiaires du financement du PASIC, femmes, jeunes et autres corps de métiers pour faire le point sur leurs activités et d'en assurer leur visibilité.