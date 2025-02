Congo-Brazzaville: Education nationale - Signature d'un arrêté ministériel organisant l'enseignement à distance

La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu, a signé un arrêté ministériel organisant et encadrant l'enseignement à distance au niveau primaire, secondaire et technique en Republique démocratique du Congo (RDC), a annoncé, le 5 février, la cellule de communication de ce ministère.

L'arrêté historique traduit la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'une éducation moderne, inclusive et accessible à tous en RDC. « Cet arrêté inscrit la RDC dans la dynamique mondiale de l'éducation numérique. Conformément aux recommandations de l'Unesco, il favorise l'accès, la qualité et l'équité de l'enseignement. Comme d'autres pays, la RDC adopte une stratégie qui assure la continuité pédagogique et renforce la résilience du système éducatif face aux crises », lit-on dans le communiqué.

Le texte argue qu'au moment où la RDC est confrontée à une guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, menaçant directement l'accès à l'éducation pour des milliers d'enfants, cet arrêté ministériel constitue une réponse stratégique et résiliente. « Il garantit que l'éducation des enfants congolais ne soit plus suspendue en raison de l'insécurité ou du déplacement de la population. Grâce à un modèle multimodal, combinant plateformes numériques, radio, télévision et supports embarqués, l'arrêté permet à tous les élèves, y compris ceux vivant dans les zones à faible connectivité, de poursuivre leur apprentissage. C'est un pas essentiel vers l'équité éducative et la réduction des inégalités territoriales« , martèle le communiqué.

Il précise que les équipes du ministère sont déjà mobilisées pour élaborer et mettre en place des dispositions pratiques nécessaires afin d'assurer sa mise en oeuvre effective, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes.