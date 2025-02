Congo-Brazzaville: Congo best Awards 2024 - Jessy B et Mariusca Moukengué, les deux grandes têtes d'affiche féminines

Sacrées respectivement meilleure artiste féminine et meilleure artiste rappeuse lors de la 6e édition de Congo best Awards, Mariusca Moukengue et Jessy B ont encore fait parler d'elles. Leur distinction n'est pas le fruit du hasard car par leurs performances individuelles, les deux jeunes artistes congolaises ont marqué l'année 2024 sanctionnée par des tournées sur la scène nationale, continentale et internationale.

Les voix de Jessy B et Mariusca Moukengué impressionnent, leurs discours encore plus car, malgré leur jeune âge, elles ont des choses à dire. Sans peur, elles sortent de leur coquille et osent désormais déployer leurs ailes, ayant pris de l'assurance. Elles n'ont rien à prouver au monde si ce n'est ce rapport à leur vécu, à la société congolaise et bien évidemment au monde qui va à la dérive. Dans un véritable jeu de miroirs, elles dépeignent sans tabou les facettes sombres de la société, invitent à la prise de conscience via des conseils.

A cette exploration s'ajoute la force de la plume singulière qui frappe en plein coeur grâce à leur flow agile et leurs talents grands ouverts sur le monde. En afro-rap, en slam et autres sonorités, elles évoquent des thèmes comme le développement des mentalités, l'éveil de conscience de la jeune femme congolaise, la dépravation des moeurs, l'épanouissement de la culture, ainsi que l'atomisation financière de la jeunesse. Des sujets qui fâchent, certes, mais qu'elles mettent en lumière pour une prise de conscience générale au regard de la recrudescence du banditisme au Congo.

En effet, le talent et la présence de Mariusca Moukengue, en tant que femme dans l'univers du slam, ont fortement influencé la jeunesse congolaise. Passionnée par la poésie urbaine depuis 2015, elle est aujourd'hui l'une des artistes qui fait la fierté du Congo sur la scène nationale, continentale et internationale. Engagée et inspirée par des figures féministes fortes comme Michel Obama, Kimpa Vita, elle est à la fois slameuse et formatrice, comédienne et critique d'art. Mariusca Moukengue a trouvé dans l'art sa meilleure façon de faire des suggestions, de revendiquer les droits de sans voix, de blâmer la dictature dans toutes ses formes et somme toute, de déclamer son idéal. Sur la scène internationale, elle se distingue par ses textes décisifs et emprunts d'humanisme.

Son engagement social l'a amenée à se lancer, en 2018, dans l'aventure "Slamunite", un projet panafricain qui vise à faire la promotion du slam comme thérapie en milieu juvénile à travers des ateliers, des rencontres, des spectacles en faveur des personnes démunies. « Slamunité », c'est aussi le souci de former plus de jeunes à la pratique du slam, d e les interconnecter avec les aînés et de faire par conséquent la promotion de la poésie urbaine. Mariusca Moukengue est aussi l'initiatrice du Festival panafricain de slam au Congo, « Slamouv ». L'événement se veut un porte-étendard de la poésie et des poètes du Congo et d'ailleurs.

Par ailleurs, Jessy B, lauréate 2023 du prix Découvertes RFI, a marqué l'année dernière par ses nombreuses prestations. De Paris en France, en passant par Dakar au Sénégal, Ndjamena au Tchad, Goma en République démocratique du Congo, Kigali au Rwanda, l'artiste a, par ailleurs, au cours de l'année écoulée, démontré au monde son savoir-faire, son talent et son professionnalisme et prouvé qu'il faudrait désormais compter sur elle pour l'avenir de la musique urbaine congolaise.

Fille du rappeur Biggerman, Jessy B a commencé sa carrière musicale à l'âge de 19 ans en signant avec le label Color optic studios de Brazzaville. Son premier titre, « Joli bébé », lui a valu un début de notoriété, une notoriété confortée par le prix « Scène tremplin Mboté hip-hop » en 2019. En 2020, elle est élue révélation féminine pour brazza best awards . Viennent ensuite les freestyles intitulés « PRC » et les titres comme « Je m'en fous », « Ouais je le sais », « Ça va aller », « Moi aussi », « Ne doute pas ». Elle est rapidement saluée par le grand public congolais, mais également à travers l'Afrique centrale et dans la diaspora. L'artiste a été nommée en 2023, après le Festival panafricain de musique, meilleur rappeur de l'Afrique centrale.